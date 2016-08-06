سليمان حماد ينافس في لعبة الجودو بالأولمبياد غداً

يبدأ لاعب المنتخب السعودي للجودو سليمان حماد مشواره في الأولمبياد عندما يشارك في منافسات الأدوار التمهيدية لوزن تحت 66 كغم عند الرابعة من عصر يوم الأحد.

وكان حماد قد دخل عددا من المعسكرات الإعدادية قبل انطلاقة الأولمبياد بدأها بمعسكر في إسبانيا ثم المجر بمشاركة عدد من اللاعبين العالميين قبل أن ينتقل للبرازيل.

وتدخل لاعبة المنتخب السعودي للجودو جود فهمي الدور الأول لمنافسات وزن تحت 52 كغم عند الرابعة من عصر يوم الأحد.

وعند تجاوزهما لهذه الأدوار سيتواجدان في نهائي المسابقة عند التاسعة والنصف من مساء نفس اليوم.