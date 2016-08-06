سوانزي يتعاقد مع الهداف الإسباني يورينتي

قال سوانزي سيتي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إنه تعاقد مع المهاجم الاسباني فرناندو يورينتي من اشبيلية.



وأضاف النادي بموقعه على الانترنت ان يورينتي الفائز مع اسبانيا بكأس العالم 2010 والدوري الأوروبي الموسم الماضي وقع على عقد لمدة عامين.



ولم يكشف سوانزي الذي انهى الموسم الماضي في المركز 12 عن قيمة التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 31 عاما لكن وسائل اعلام محلية قدرتها بنحو خمسة ملايين جنيه استرليني (6.54 مليون دولار).



وفاز يورينتي - الذي خاض 24 مباراة دولية وكان لاعبا في المنتخب الاسباني الفائز ببطولة اوروبا 2012 - بلقبين لدوري الدرجة الاولى الايطالي مع يوفنتوس الذي انضم اليه في 2013 في صفقة انتقال حر من اتليتيك بيلباو الذي قضى معه عشر سنوات منذ أن لعب في فئات الشباب.



وانضم الى اشبيلية في صفقة انتقال حر في 2015.



ويستهل سوانزي حملته في الدوري الممتاز بمواجهة خارج الارض امام بيرنلي الصاعد حديثا في 13 اغسطس اب