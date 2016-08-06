عطا الله العنزي يفتتح مشاركة السعودية في أولمبياد ريو

أجرى عطا الله العنزي، لاعب المنتخب السعودي للرماية المشارك بدورة الألعاب الأولمبية تدريباته اليومية في قرية الرياضيين استعداداً لانطلاق منافسات الرماية عند الثانية والنصف ظهر يوم السبت عبر فئة المسدس الهوائي، على أن يواصل بعدها مشاركته بالأولمبياد في فئة المسدس الناري الأربعاء المقبل في المكان ذاته.

كما أجرى لاعب منتخب رفع الأثقال الرباع محسن الدحيلب وزميله لاعب منتخب للجودو سليمان حماد تدريباتهم الرسمية عقب أن استقروا فور وصولهم لمدينة ريو دي جانيرو في قرية الرياضيين.

ويدشن حماد مشاركته في الأولمبياد عند الرابعة من عصر بعد غدٍ الأحد بتوقيت مكة المكرمة في منافسات وزن تحت "66 كغم"، ويفتتح الرباع الدحيلب مشاركته في الأولمبياد الاثنين المقبل في التوقيت ذاته ضمن منافسات وزن "69 كغم".

من جهة أخرى وصل نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية نائب رئيس الوفد السعودي في الدورة المهندس لؤي هشام ناظر أول من أمس إلى مدينة ريو دي جانيرو، واجتمع فور وصوله بالأجهزة الإدارية وسكرتارية الوفد اطمأن من خلالها على سير العمل وتجهيزات مشاركة اللاعبين والوفد السعودي في حفل الافتتاح.