مانشستر سيتي يعلن تعاقده مع مورينو

قال نادي مانشستر سيتي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، إنه تعاقد مع الكولومبي الدولي مارلوس مورينو لاعب أتليتيكو ناسيونال.

وارتبط مورينو (19 عاما) مع سيتي بعقد لمدة خمسة أعوام، لكنه سينضم إلى ديبورتيفو كورونيا الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ولم يكشف سيتي النقاب عن أي تفاصيل مالية تتعلق بقيمة الصفقة رغم أن بعض التقارير الإعلامية قدرت قيمتها بنحو 4.5 مليون جنيه إسترليني (6.21 مليون دولار).

وقال تكسيكي بيجيريستين مدير الكرة في مانشستر سيتي عبر موقع ناديه على الانترنت "مارلوس أمامه مستقبل كبير وقد انضم بالفعل إلى المنتخب الوطني في بلاده."

وأضاف "يتمتع بمواهب ومهارات عديدة ولا يزال يمكنه تعلم الكثير. ونحن نعتقد أن مستقبلا كبيرا ينتظره مع اللعبة وفي صفوف سيتي.. فهو يجيد صنع وإحراز الأهداف وهو لاعب ذكي. ونحن سعداء بالتعاقد معه".

وتألق مورينو خلال مسيرة أتليتيكو ناسيونال في الموسم الماضي والتي توجت بالفوز بكأس ليبرتادوريس مؤخرا وكان ظهوره الدولي الأول مع المنتخب الكولومبي في مارس آذار من العام الماضي.