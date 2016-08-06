هامسيك يمدد عقده مع نابولي حتى 2020

وضع صانع ألعاب نابولي حدا للشائعات حول إمكانية انتقاله إلى ناد آخر بعدما أعلن النادي الإيطالي الجنوبي تجديد عقده حتى عام 2020 اليوم السبت. وكان والد هامسيك طالب نابولي بتعزيز أجر اللعب.

السنوي بعد تألقه في كأس أوروبا 2016 ورغبة أكثر من ناد اوروبي ابرها ارسنال الانكليزي وبايرن ميونيخ في التعاقد معه.

ويبدو أن الطرفين توصلا إلى اتفاق لتمديد عقد هامسيك الذي انضم إلى نابولي عام 2007 قادما من بريشيا ودافع عن الوانه في اكثر من 400 مباراة ليصبح بالتالي ثالث اكثر لاعب في تاريخ النادي يخوض هذا العدد من المباريات.

يذكر أن هامسيك اختير ضمن افضل تشكيلة في الدوري الإيطالي موسم 2010-2011 وتوج افضل ممر في الكالتشيو مرتين.