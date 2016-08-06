هل تحمي ‏"الصداقة" شباك الهلال من أهداف السومة؟

سيشهد لقاء السوبر الذي سيجمع أهلي جدة أمام الهلال على ملعب كرافتين كوتيج في العاصمة الإنجليزية، مواجهة خاصة بين أصدقاء الأمس المهاجم السوري عمر السومة والمدافع أسامة هوساوي والحارس عبدالله المعيوف.

ولعب الثلاثي برفقة أهلي جدة في الموسمين الماضيين، وساهموا في إعادة الفريق إلى التتويج ببطولة الدوري بعد غياب استمر 32 عاماً قبل أن يقرر المدافع الدولي أسامة هوساوي وزميله الحارس عبدالله المعيوف العودة مرة أخرى إلى ناديهما السابق الهلال بعد انتهاء عقدهما.

ويعول الهلاليون كثيراً على قائد المنتخب السعودي أسامة هوساوي وزميله الحارس عبدالله المعيوف في أن يكبحا جماح السوري عمر السومة مهاجم الأهلي الذي ساهم في حصول فريقه على بطولتي كأس ولي العهد الموسم قبل الماضي ودوري جميل في الموسم الماضي أمام الهلال.

ونجح السومة في تسجيل الهدف الأول في شباك الهلال قبل موسمين في مباراتهما على نهائي كأس ولي العهد والتي انتهت بفوز الأهلي 2-1، وفي الموسم الماضي توج المهاجم السوري مجهوده في الموسمين الماضيين حينما نجح بتسجيل هدفين في شباك أزرق العاصمة في لقائهما الحاسم الذي منح الأهلاويين دوري جميل السعودي للمحترفين.

وستمثل عودة المدافع أسامة هوساوي من جديد إلى صفوف فريقه السابق قوة كبيرة في الدفاع الأزرق لاسيما بعد رحيل الثنائي البرازيلي ديغاو والكوري كواك تاي هي اللذين تكفلا بحمايته في الموسمين الماضيين، إضافة إلى تواجد الحارس عبدالله المعيوف من خلفه، فهل ينجحان في إيقاف السومة أم يواصل الأخير هوايته في هز الشباك؟