بدءاً من أمس وعلى مدار 15 يوماً لن يكون هناك صوت يعلو فوق صوت الأولمبياد الذي انطلق في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية التي تحتضن العالم خلال هذه الفترة بعد صافرة الانطلاقة التي بدأتها البرازيل برقصة السامبا الشهيرة التي ستكون العنوان الأشهر والأبرز لمدينة الأولمبياد التي أصبحت واقعاً للمرة الأولى في تاريخ الدورة التي تشهد التوقف الأول لها في أمريكا الجنوبية، وتحديداً البرازيل التي خطفت بطاقة التنظيم للنسخة الـ 31 من مدريد وشيكاغو.

مع مراسم حفل الافتتاح تركت ريو كل همومها جانباً وأصبحت المدينة التي يقطنها أكثر من ستة ملايين ونصف نسمة، جاهزة بل منشغلة بالمنافسات التي ستجرى في مختلف زوايا بلد الأولمبياد، غير مهتمة بما يقال وما يبث من تقارير حول وباء زيكا أو حديث المنشطات أو عدم جاهزية المنشآت، ليتحوّل الحديث كله نحو التظاهرة الرياضية الكبرى على وجه الأرض، وكيفية تحويلها لحدث استثنائي في بلد يعشق ويتنفس الرياضة.

وعلى طريقة رقصة السامبا البرازيلية الشهيرة، نتطلع أن يكون رياضيونا على مستوى الحدث، وأن تتفوق نخبة الرياضيين الذين وقع عليهم الاختيار وحققوا الأرقام الأولمبية المؤهلة، وأن يتركوا بصمة إماراتية في الحضور الرسمي التاسع للرياضة الإماراتية في الأولمبياد العالمي.

كلمة أخيرة

في أثينا 2004 عشنا الفرحة مع أول ميدالية ذهبية للإمارات في الأولمبياد، فهل يتكرر المشهد وترقص الرياضة الإماراتية السامبا البرازيلية.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية