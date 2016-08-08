العرب وبعض الذهب

تجاوزت مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية العقبات التي واجهتها قبل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2016، وقدمت عملاً فنياً خالداً فيه الكثير من الأبعاد البيئية والاجتماعية والإنسانية، على الرغم من التحذيرات الصحية وبعض الاحتجاجات والتصرفات الفردية غير المقبولة التي شهدتها المدينة، إلا أنها قدمت صورة رائعة عن البرازيل في افتتاح البطولة.

انتهى الاحتفال وبدأ قلق التنافس، فالرياضيون قدِموا إلى هذه المدينة من أجل الذهب والفضة والبرونز، حيث خصصت الاتحادات واللجان الأولمبية مبالغ طائلة في سبيل إعداد رياضييها لمثل هذه المنافسات، كما أن بعض عائلات الرياضيين والرياضيات أنفقت من خزائنها الخاصة لإعداد أبنائها وبناتها ليحققوا مجداً للأسرة والمجتمع.

الرياضي الذي استعد بشكل جيد لهذه المنافسات وتدرب منذ فترات طويلة يشعر بثقة كبيرة، في حين لا يمتلك هذا الشعور من جاء إلى ريو بإعداد ضعيف.

يحمل الرياضي على عاتقه مسؤوليات كبيرة في المنافسات الأولمبية، لذا يعمل الذي يدرك هذه المسؤولية بإخلاص من أجل رفع علم بلده في هذا المحفل الدولي، في حين هناك رياضيون جاؤوا إلى البرازيل بصفة منافسين مهزومين مقدماً لأنهم لم يعدوا بشكل جيد ولم يمتلكوا عزيمة الوصول إلى منصة التتويج.

نأمل أن تكون للرياضيين العرب كلمة في هذه الدورة وأن يعودوا إلينا ببعض الذهب.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية