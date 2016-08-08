توقعات تقلق زالاتان!

فعليا لا يمكن أن يذهب أحد في غير اتجاه قناعات الفرنسي آرسن فنجر مدرب الارسنال، الذي يتحدث بواقعية كاملة لحظة تطرقه للقيمة التي يمكن أن يكون عليها السويدي زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد، وله الحق في ذلك، على أقل تقدير لحظة وضع الفوارق الكبيرة بين المسابقتين الفرنسية والإنجليزية على المحك، فضلا عن محك آخر يتعلق بسن اللاعب، وكيف يمكن أن يكون توافقه العضلي الذهني، وهل سيلعب الجهد الكبير الذي يطالب أن يؤديه أي لاعب في المسابقة الانجليزية أثره السلبي، على عطاء زلاتان في التحكم بقدراته وامكاناته، في توقيت يكون فيها محاصرا بتبعات أخرى يحتمها عليه، ما تكون جماهير النادي، وأيضا المدرب مورينيو في انتظاره.!

لا شيء آخر أكثر من الاتفاق مع حديث فنجر، وحتى وإن تطرق البعض الى أدوار كان يقوم بها النجم السويدي مع ناديه السابق باريس سان جيرمان، وتأثير كبير في تسجيل الأهداف، فالواقعان مختلفان تماما، وكذلك المقومات والامكانات، ففي الدوري الفرنسي، من السهل جدا توقع هوية البطل، حتى ما قبل أن تبدأ الأندية إعدادها للمسابقة، بينما الواقع في «البريم ليج» يقول إنه لا توقع ولا حتى تردد في التأكيد أن المسابقة الأغلى لا يمكن أن تبوح بكامل أسرارها، الا في لحظاتها الأخيرة، وربما في الثواني القاتلة من الجولة الأخيرة، وفي ذلك تأكيد على حجم ضغوط يعيش عليها جميع اللاعبين، واللاعبين المطالبين بمستويات متميزة تحديدا، على أساس أن وضعهم تحت المجهر من شأنه أن يزيد التأثير السلبي على قدراتهم ومن قبلها امكانية عضلاتهم، في تقبل ما يطلب منها ذهنيا.!

أكثر من نجم شهير، اعتقد مثلما يعتقد البعض الآن أن زلاتان يمكن أن يحدث الفارق من البداية وحتى نهاية المسابقة، الا أن تلك القناعات سرعان ما تلاشت، مع النصف الأول للمسابقة، ومع لاعبين آخرين أقل عمرا من زلاتان، في عامهم الثاني، بعد وضوح كامل واستسلام، مقابل التحكم في ضغوط مستمرة، وايضا التكيف للعضلات مع تفاصيل أخرى من التأثيرات النفسية، وهناك من المشاهد والسيناريوهات ما يكفي حتى يقال أن فنجر أكثر المدربين خبرة في الدوري الإنجليزي، لم يشأ الحديث بكامل صراحته وتلقائيته، مفضلا ترك خيار عدم نجاح المهاجم السويدي على المحك، وأمام الجمهور الانجليزي.!

إن اعتقاد فنجر بقدرات زلاتان القيادية، وما يمكن أن يقدمه من أدوار في نفس المستوى داخل الملعب، لا يمكن أن يختلف عليها اثنان، الا أن ذلك الجانب وتلك القناعات ليس من السهل متابعتها أو التطرق إليها في الوقت الذي لا يؤدي فيه الجسد بشكل يضمن استمرار المهاجم مؤثرا داخل الملعب، ليس في أماكن أخرى خارجه.!

*نقلا عن الأيام البحرينية