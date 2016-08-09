الاحتراف المحلي يا فرح

شدني مقال الزميلة فرح سالم تحت عنوان «احتراف خارجي»، متسائلة عن عدم تفكير اللاعب الإماراتي في الاحتراف خارجياً، معززة رأيها بسؤال عن مدى دور وكلاء الأعمال في نقل النجوم إلى أوروبا.

والحقيقة، أن مثل هذا المقال لافت ومهم للتداول والنقاش من لدن مختصين ونقاد، مؤملاً في زملائنا المحاورين في «الرؤية» إثراء الموضوع بما يحقق أهم الفوائد.

ومن جانبي، أؤكد أنه لا يوجد لاعبون يستحقون الاحتراف خارجياً وفي أوروبا تحديداً، وإن وجد لاعب أو اثنان أو حتى عشرة في مختلف دول الخليج، فإن «الانضباطية» التدريبية ومتطلبات الغربة والقيمة المالية، مقارنة مع ما يحصل عليه في وطنه عوامل تجعل الاحتراف مستحيلاً، حسب تجارب سعودية خجولة.

وقد يعارضني البعض مستشهداً بلاعبي منتخب قطر للشباب، وسأعترف له بصواب مداخلته، مشدداً على أن هذا الفريق بُني بفكر احترافي في أكاديمية «أسباير»، وتم تأهيله خارجياً باستراتيجية يصعب على الآخرين مواكبتها، مقدماً خالص التحية للقطريين، آملاً أن يكون هذا المشروع «نواة» خليجية.

ولذا، أطالب بجدية العمل لتطوير «الاحتراف المحلي» في مختلف دول الخليج، سواء في فهم اللوائح والأنظمة والتقيد بمهنة اللاعب باعتباره محترفاً، وأن تقوم الأندية والاتحادات الكروية بواجباتها وتكثف المحاضرات والندوات، وتلزم اللاعبين بالحضور إلى النادي صباحاً، وتتشدد في معاقبة غير المنضبطين وتصرف مرتباتهم من دون تأخير، والأهم أن تعلّم الناشئين هذه الضوابط.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية