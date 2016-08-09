السوبر باللهجة المصرية

ي محطة تاريخية نعم .. لأنها المرة الأولى التي نشهد فيها إقامة مواجهة إماراتية إماراتية على لقب بطولة محلية خارج الحدود، الفكرة جديدة علينا وقد يستغرب منها البعض ويتخوف منها البعض الآخر، لكننا أصبحنا أمام واقع جديد وفكرة قد يكون لها مردود إيجابي أو آخر سلبي، ولكن لا مانع من التجربة حتى وإن كانت أقرب للمجازفة، وعليه أصبح يوم الـ 13 من سبتمبر المقبل هو الموعد المعتمد لتدشين الموسم الكروي الجديد بإجراء بطولة السوبر الإماراتي، التي ستجمع بين بطلي الدوري والكأس الأهلي والجزيرة على استاد الدفاع الجوي في القاهرة، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، قبل 48 ساعة من الموعد المحدد لضربة البداية بالنسبة لدوري الخليج العربي. والمناسبة تفرض على عشاق وجماهير الفريقين حجز مقاعدهم مبكراً لقضاء إجازة عيد الأضحى في ربوع قاهرة المعز، وهو ما يمثل التحدي الحقيقي للجنة المنظمة للسوبر الإماراتي.

الرهان الحقيقي لنجاح الحدث قائم على الحضور الجماهيري، وبالطبع الحضور الإماراتي لا يمكن أن يغطي سعة الاستاد البالغة 30 ألف متفرج، والرهان سيكون على تواجد الجماهير المصرية التي تملك مفاتيح إنجاح مبادرة تدشين موسمنا الكروي المحلي من خارج الحدود.

كلمة أخيرة

على غرار السوبر السعودي الذي سيجرى في مدينة الضباب، فإن السوبر الإماراتي سيكون باللهجة المصرية على أرض الكنانة.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية