بوغبا: أرقام خرافية

أخيراً، وبعد مفاوضات مالية شهدت مداً وجزراً طويلين، عاد لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا أدراجه الى مانشستر يونايتد.. لم يوافق مدرب الأخير أليكس فيرغسون على شروطه المالية قبل 4 سنوات حين كان في سن ال19 وتخلى عنه مجاناً ل"يلهفه" يوفنتوس.. وفي صفوف الفريق الإيطالي اشتد عود اللاعب "المسلم" وشارك مشاركة فاعلة في إحرازه بطولة إيطاليا 4 مرات متتالية وكأس إيطاليا مرتين وبلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي، فسعت أندية كثيرة خلفه وخصوصاً ناديه الإنكليزي السابق الذي بات في عهدة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.. ومع كثرة المزايدات تمت صفقة الإنتقال مقابل رقم عالمي جديد مقدراه 120 مليون يورو.

وهطلت الأرقام المتعلقة بالصفقة.. سيحصل اللاعب على 12 مليون يورو راتباً سنوياً و20% من عائدات صورته التجارية أي نحو 7 ملايين يورو كل سنة.. وعلق مورينيو على الصفقة بالقول: "كرة القدم مجنونة، والسوق مجنون".. وما جعل المفاوضات بين الناديين تطول كانت حصة وكيل اللاعب مينو رايولا.. وقد وافق اليونايتد على دفع نسبة كبيرة من هذه الحصة البالغة نحو 20 مليون يورو.

في سن ال16 حضر بوغبا الى اليونايتد وتقاضى 700 يورو شهرياً ثم 20 ألفاً عندما صار في سن ال17.. مع فريق تحت 18 سنة خاض 21 مباراة وسجل 7 أهداف في الموسم 2009-2010 قبل أن ينضم الى تشكيلة الإحتياطيين في الفريق الأول.. وفي سبتمبر 2011 خاض مباراته الأولى كمحترف وكانت ضد ليدز (3-صفر) في كأس رابطة المحترفين ثم خاض مباراته الأولى في البريمير ليغ في نهاية يناير 2012 أمام ستوك سيتي (2-صفر).. ومع نهاية الموسم كان قد خاض 7 مباريات فقط في مختلف المسابقات بسبب عودة بول سكولز عن اعتزاله ووجود غيغز وكاريك.. وفي يونيو 2009 جرت مفاوضات بينه وبين فيرغسون لتمديد عقده فلم يرضخ الأخير للشروط المالية التي حاول اللاعب الشاب فرضها.



أرقام خرافية

إذا وضعنا أغلى تشكيلة في العالم فإن ثمنها هو 768,6 مليون يورو:

حارس المرمى: بوفون (يوفنتوس) وقد انتقل من بارما الى يوفنتوس عام 2001 مقابل 54 مليون يورو.

خط الدفاع: تورام من بارما الى يوفنتوس عام 2001 مقابل 36,6 مليون.. ودافيد لويز من تشلسي الى سان جرمان في 2014 مقابل 49,5 مليون.. ومانغالا من بورتو الى مانشستر سيتي عام 2014 مقابل 53 مليون.. ولوك شو من ساوثمبتون الى مانشستر يونايتد عام 2014 مقابل 37,5.

لاعبا الإرتكاز: بوغبا وكذلك منديتا من فالنسيا الى لاتسيو عام 2001 مقابل 48 مليوناً.

الوسط الهجومي: بايل من توتنهام الى ريال مدريد عام 2013 مبابل 100 مليون.. ونيمار من سانتوس الى برشلونة عام 2013 مقابل 86 مليون.. وكريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد الى ريال مدريد عام 2009 مقابل 94 مليوناً.

رأس الحربة: هيغواين من نابولي الى يوفنتوس صيف 2016 مقابل 90 مليوناً.

وإذا ما حسبنا كم تساوي ال120 مليون يورو فهي على سبيل المثال:

ثمن طائرتين أيرباص 320

4 قطارات سريعة

450 سيارة "فيراري لوسّو"

1213 سيارة "بورش 911 كاريرا"

8692 سنة عمل كدخل لعامل فرنسي يتقاضى الحد الأدنى للأجور

وإذا ما كان يوفنتوس قد باع 667 ألف قميص تحمل إسم بوغبا في الموسم الماضي فإن اليونايتد يأمل ببيع ضعف هذا العدد في الموسم الجاري!

وبعد، كيف سيستثمر مورينيو نجمه الجديد؟ بدأ السؤال يرتسم مع ظهور بوغبا ضمن منتخب فرنسا في بطولة أوروبا الأخيرة.. مع التخلي عن طريقة 4-3-3 واعتماد 4-2-3-1 تمركز بوغبا قريباً من قلبي الدفاع اعتباراً من ربع النهائي.. أما مورينيو الذي حل محل الهولندي فان خال فاعتمد 4-4-2 حين كان مدرباً لبورتو بطل أوروبا 2004 ثم انتقل الى الإنتر وريال مدريد واعتمد 4-2-3-1 و4-3-3.. وضد ليستر سيتي في مباراة "الدرع" الذي افتتح بها الموسم الجاري وانتهت 2-1 لليونايتد اعتمدت الطريقة الأخيرة، ولكن 4-3-3 تناسب بوغبا أكثر حسب ما ثبت من عطائه مع يوفنتوس وهو في أقصى اليسار ومن أمامه مواطنه مارسيال أو الهولندي ديباي.. بمعنى أنه لا يقوم بدور دفاعي اساسي ويترك المهمة لكاريك أو لشنايدرلان وإنما بدور هجومي مع واين روني أو أندير هيريرا وهذا ما سيؤدي الى وضع البلجيكي مروان فيلايني على مقعد الإحتياطيين.

مهما كان من أمر، فإن ال120 مليون يورو ستفرض على كل عين وكل كاميرا التركيز على أغلى لاعب في العالم، وسيكون تحت الإختبار في كل دقيقة وليس في كل شوط أو مباراة وأكثر بكثير من روني والوافد الجديد العملاق إبراهيموفيتش.

*نقلاً عن ستاد الدوحة القطرية