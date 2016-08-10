السعوديان الدحيلب والعنزي ينهيان مشاركتهما الأولمبية

حل السعودي عطا الله العنزي، ضمن منافسات الرماية للمسدس الناري، في المركز العشرين بحصوله على 550 نقطة، منهياً مشاركته في الأولمبياد.

وفي منافسات رفع الأثقـال أنهى الرباع محسن الدحيلب مشاركته في الأولمبياد عقب حصوله على 297 نقطة بعد أن رفع 135 كيلوغراما في الخطف، و162 كيلوغراما في النتر.

وشهدت المنافسات متابعة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الوفد السعودي الأمير عبدالله بن مساعد والرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية العربية السعودية المهندس حسام القرشي.

من جهته سيكون يوم غد الخميس راحة لجميع اللاعبين السعوديين مع انطلاقة منافسات ألعاب القوى يوم الجمعة والتي سيدشنها الرامي سلطان الداودي في مسابقة قذف القرص عند الثالثة والنصف عصراً والعداءة كاريمان أبو الجدايل في سباق 100م عند الساعة 5:55 مساءً بتوقيت السعودية.