الكويتي الديحاني ينال أول ذهبية للعرب في أولمبياد ريو

حصد الكويتي فهيد الديحاني ذهبية منافسات رماية أطباق الحفرة المزدوجة للرجال في أولمبياد ريو دي جانيرو يوم الأربعاء، لكن تحت العلم الأولمبي.

ولا تشارك الكويت في دورة ريو لإيقافها بقرار من اللجنة الأولمبية الدولية بسبب الجدل، الذي ثار بين الطرفين بشأن قانون جديد للرياضة تقول اللجنة الأولمبية إنه سيضعف استقلالية الهيئات الرياضية في البلاد.

والميدالية هي الثانية للعرب في أولمبياد ريو بعد برونزية لاعب الجودو الإماراتي توما سيرجيو في وزن تحت 81 كيلوغراما أمس، وهي الميدالية الثالثة للديحاني في تاريخ مشاركاته في الألعاب الأولمبية بعد برونزيتي المسابقة ذاتها في أولمبياد سيدني 2000 ولندن 2012.

وتفوق الديحاني على الرامي الإيطالي ماركو اينوشنتي بإحرازه 26 نقطة من 30 متاحة مقابل 24 لمنافسه الإيطالي.

وذهبت الميدالية البرونزية إلى البريطاني ستيفن سكوت الذي تفوق على مواطنه تيم كانيل في مباراة تحديد المركز الثالث.