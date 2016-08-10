مشجعو منتخب الأرجنتين من أمثالي سيلاحظون أن هذا المنتخب العظيم ابتلى مرات بسوء الحظ، وابتلى كذلك بسوء اختيار المدرب من قبل المنتخب الأرجنتيني.

في النسخة قبل الأخيرة من بطولة كوبا أمريكا، كان دور الأربعة من نصيب المدربين الأرجنتينيين، غاريكا مدرب منتخب البيرو، سامباولي مدرب منتخب تشيلي، ريمون دياز مدرب منتخب الباراغواي، وتاتا مارتينيو مدرب منتخب الأرجنتين، وأسوؤهم بالطبع مدرب المنتخب الأرجنتيني.

ويعد جرندونا رئيس الاتحاد الأرجنتيني مسؤولاً عن اختيار أسوأ 3 مدربين في تاريخ المنتخب، مارادونا وباتيستا ومارتينيو الذي أوصى بتعيينه قبل وفاته.

بعد النسخة الأخيرة من كوبا أمريكا، شعرت بارتياح لاستقالة المدرب مارتينيو، وشعرت بارتياح لمفاوضات الاتحاد الأرجنتيني التي عكست وعياً بأهمية المدرب، فتم التفاوض مع سامباولي وريمون دياز ودييغو سيموني، وبعد فشل المفاوضات مع كل هذه الأسماء المحترمة وقع الاختيار على اسم لا يقل أهمية، باوزا.

شاهدت باوزا مدرباً للنصر السعودي سنة 2009، درب الأرجنتيني الخبير فريقاً مؤلفاً من أشباه اللاعبين، ومع ذلك صنع فريقاً ممتعاً ومنضبطاً، فعل ذلك مع فريق متهالك، في ذلك الوقت، فماذا سيفعل مع فريق بقيمة الأرجنتين وقامتها.

اختيار باوزا إنصاف لمدرب رصع مسيرته بالإنجازات، وإنصاف لمنتخب رائع لم يجد من يفهم شخصيته ويحترم تاريخه ويتعامل مع نجومه.

مع باوزا أثق بعودة الأرجنتين إلى صدارة البطولات، وأثق كذلك بعودة ميسي عن اعتزاله.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية