رئيس الوحدة: لن نتعاقد مع ياسر الفهمي

أكد هشام مرسي، رئيس نادي الوحدة السعودي، إغلاق إدارته ملف المفاوضات مع لاعب الأهلي ياسر الفهمي، مشيراً إلى اكتفاء الفريق الأول بـ13 صفقة جديدة من الميركاتو الصيف وذلك بتوصية فنية من المدرب الجزائري خير الدين مضوي.

وقال مرسي في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت": "كانت هناك مفاوضات مع الفهمي وتوقفت، كنا نريد اللاعب أن يوقع مخالصة مع الأهلي وينتقل إلينا نهائيا ولكنه رفض ذلك وطلب أن يكون معنا عبر الإعارة، والمحادثات معه انتهت ولن تفتح مجدداً لتركيزنا على المجموعة الحالية".

وأكمل الرئيس الأحمر حديثه بقوله: "قمنا بالتعاقدات الجديدة لتعزيز مستوى الفريق وتقديم نتائج ممتازة في الموسم المقبل، كل ذلك بتوصية من المدرب، ولن نقوم بأية تعاقدات جديدة في سوق الانتقالات الصيفية نظرا لاكتفائنا الحالي". وحول تجانس اللاعبين الجديد مع المجموعة الحالية، أجاب: "الفريق أقام معسكرا استعداديا في النمسا وخاض عدة مباريات هدفها التجانس والانسجام، وبإذن الله نتوقع أفضل النتائج بتحقيق مركز متقدم".

وتعاقد النادي المكي مع كل من: كامل الموسي (الأهلي)، مختار فلاته (الاتحاد)، معتز الموسى وربيع الموسى (نجران)، كامل المر (التعاون)، يحيى المسلم وعبدالله الشامخ وعبد الله السديري (الهلال)، فريد الحربي (الحزم)، عماد الدوسري (الطائي)، بدر الشهراني (الرياض)، إلى جانب البرازيلي فيليب باريتو، وأود داجولو القادم من إفريقيا الوسطى.

ويواجه الوحدة في أول مباراة رسمية له بالدوري فريق التعاون على ملعب الملك عبد العزيز بالشرائع بعد 3 أيام، بينما أوقعت القرعة الفريق الأحمر أمام القيصومة ضمن دور الـ32 بكأس ولي العهد.