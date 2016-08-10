ريال مدريد يتوج بكأس السوبر الأوروبي

توج ريال مدريد الإسباني بكأس السوبر الأوروبية لكرة القدم بعد تغلبه 3-2 على منافسه المحلي اشبيلية عقب اللجوء لوقت إضافي اليوم الثلاثاء.

وكان ريال بطل دوري الأبطال في طريقه للخسارة عندما تأخر 2-1 أمام بطل الدوري الأوروبي، قبل أن يسجل مدافعه وقائده سيرجيو راموس هدفا من ضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع، لتمتد المباراة لشوطين إضافيين.

وصمد اشبيلية رغم طرد مدافعه تيموثي كولودزيتشاك في بداية الوقت الإضافي، لكن الظهير داني كارباخال سجل هدف الفوز لفريق المدرب زين الدين زيدان قبل الاحتكام لركلات الترجيح.