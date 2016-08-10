يحيى عامر: خيبري الهلال أخفى فيتفا

أشار يحيى عامر لاعب وسط الأهلي والمنتخب السعودي سابقاً، إلى أن طريقة لعب الهلال في مباراة السوبر ساهمت في إخفاء قوة الأهلي الذي افتقد التركيز وخسر الكرة في مناسبات عديدة على ملعب كرافن كوتيج مساء الإثنين، فيما ألقى الدولي السابق باللوم على صانع الألعاب اليوناني فيتفا بسبب كثرة أخطائه، مؤكداً أن البرازيلي لويز كارلوس ضالة الأهلاويين منذ الموسم الفائت رغم إضاعته ركلة الجزاء.



وأوضح عامر في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت": "رغم فوز الأهلي بالكأس، إلا أن الفريق لم يكن ظاهراً في أغلب فترات المباراة نظرا لأسلوب لعب الهلال الذي فاجأ الجميع بالضغط العالي على حامل الكرة، وهو ما أفقد وسط الأهلي التركيز والحفاظ على الكرة، وبذلك اتضح تفوق وسط الهلال على الأهلي فيما بدت لمسات المدرب الأزرق جوستافو ماتوساس واضحة جداً".



ويعتبر يحيى عامر (56 عاما) أحد اللاعبين الذين حققوا لقب دوري لفريق الأهلي عام 1984، فيما مثل المنتخب الوطني في مناسبات عديدة من بينها كأس آسيا عام 1984 التي نال الأخضر لقبها، بجانب كأس العرب التي أقيمت في الطائف عام 1985، بينما قرر تعليق الحذاء رسميا واعتزال اللعبة عام 1988، متفرغا للعمل في حقل التدريب.



وكشف اللاعب السابق عن الطريقة التي انتهجها غوميز في المواجهة اللندنية بقوله: "أسلوب غوميز يختلف عن المدرب السابق جروس، ولكن المدرب البرتغالي اعترف بنفسه أنه لا يستطيع عمل تغييرات كبيرة في الفريق خلال هذه الفترة ولقد كان محقا في ذلك".



ويواصل يحيى الحديث قائلاً: "الفريق تشرّب نهج غروس، وذكاء غوميز جعله يواصل المسيرة بعدم التغيير في العناصر المشاركة منذ الموسم الفائت باستثناء الوافدين عواجي ولويز كارلوس حتى لا يخسر العمل الفني المتراكم، وكل من يحكم او ينتقد جوزيه يجب أن يعرف أنها المواجهة الرسمية الأولى، بينما ما ينقص اللاعبين الفترة المقبلة، الضغط على حامل الكرة وهو سلاح لأي فريق يلعب أمام الخصم".



وحول ظهور صانع الألعاب اليوناني فتفاتزيديس بشكل مخيب واستبداله عند الدقيقة الـ60: "فيتفا أخطأ أكثر من مرة في الوسط الأهلاوي، وهو أحد اللاعبين الذين أحرجوا المدرب بمستواه الفني، ولكن العتب يلقى على لاعبي الخبرة في الفريق، إذ كان يفترض أن يتدخلوا دون توصيات المدرب ويقوموا بتنبيه فيتفا وعواجي بضرورة تغيير خانتيهما حتى يستطيع فيتفا تحرير نفسه من لاعب الهلال الخيبري". وأكمل: "هذه النقطة تعتبر بديهية بالنسبة إلى لاعب خبير، مثل السومة وتيسير الجاسم، اللذان سبق لهما العمل مع العديد من الأجهزة التدريبية ويمتلكان رؤية داخل الملعب".

وعن مستوى خط الدفاع بعدما رحل عنه الدولي أسامة هوساوي، قال يحيى عامر: "دفاع الأهلي كان هادئا وظهر بثقة كبيرة، الجميع يعرف معتز هوساوي ولكن الأنظار اتجهت إلى محمد فتيل الذي قدم مباراة كبيرة، بينما يعاب عليه فقط الثقة الزائدة في المناطق الخلفية، ولكن إجمالاً هو مشروع مدافع رائع للكرة السعودية".

وبعد إضاعة البرازيلي لويس كارلوس ركلة جزاء خضراء، انتقدت الجماهير اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن عامر الذي كان لعب في خانة المحور رد على النقد الجماهيري بقوله: "الكثير من النقاد والجماهير انتقدوا لويز، من وجهة نظري كلاعب في نفس الخانة، أرى أن مستواه كان جيدا في أول مباراة رسمية وأنا أعجبني تواجد اللاعب بين قلبي الدفاع وهذا ما يفتقده الأهلي الموسم الفائت من تواجد محور كلاسيكي، وأما إضاعة ركلة الجزاء فهي لا تعطيك تصورا واضحا حول مستوى اللاعب أبداً".

