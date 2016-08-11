مدرب الخليج: سنخطف الفوز أمام الفيصلي

أكد البلجيكي باتريك دي وايلد المدير الفني لفريق الخليج، بأن هدفه من مواجهة مضيفهم فريق الفيصلي هو تحقيق الفوز ضمن انطلاقة الدوري مشيراً بأنه على ثقة كبيرة باللاعبين على الرغم من عدم اكتمال عناصر اللاعب الأجنبي.

وضمن المؤتمر الصحفي، قال باتريك مدرب الخليج: "لاشك بأنها مباراة قوية أمام فريق منافس على أرضه وبين جماهيره والأهم بالنسبة لنا كيفية استغلال كل الفرص من أجل تحقيق الفوز".

وأضاف: "فريقنا جاهز فنياً وبدنياً بعد الفترة الإعدادية والتي تخللها معسكر فنربخشة بتركيا وخوض 3 مباريات ودية وأخرى في المرحلة الإعدادية الثالثة".