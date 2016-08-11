من يتحمل الغرامة ؟!

إزالة أسم الشركة الراعية وشعارها من موقع تسليم كأس مصر ، مخالفة صريحة للعقد تستوجب التعويض - قولاً واحداً - وطبقا لما نشر أمس فى الأهرام ، فإن مندوب رئيس الجمهورية اعترض على الأسلوب والمحتوى الإعلانى الذى أحاط بمنصة التتويج، ولم يباشر المراسم حتى تم تصحيح الوضع .

وبداية فإن تغيير أسم البطولة العريقة من ( كأس مصر ) إلى كأس كذا من الشركات الراعية غير مقبول بالمرة من المصريين جميعاً .

وأذكر أننى عندما كنت أقوم بتحليل بعض مباريات البطولة هذا الموسم على شبكة النيل للرياضة ، كان لزاماً على المعلق أن يصف البطولة بكأس مصر ثم يلحق بها أسم الشركة الراعية ، وهو أمر مقبول ، على ضوء التغييرات المتسارعة فى العلاقة بين الإعلام والإعلان واقتصاديات اللعبة .

لكن ما يدعو للتوقف والتأمل، قيام مندوب رئيس الجمهورية الذى ينوب عنه فى تسليم الكأس للفريق الفائز ، بالاعتراض على تهيئة موقع التتويج بصورة فجة ومبالغ فيها تبرز أسم وشعار الشركة الراعية ، بما يطمس الأسم الرسمى والتاريخى للبطولة والحقيقة أننى لم أكن فى الملعب وقتها حتى أحكم على مدى فداحة الخطأ ، إلى درجة أن يصر كبير الياوران على تصحيحه قبل أن تبدأ المراسم ، لكننى أؤيده تماماً فى موقفه الحازم انطلاقاً من الثقة الكاملة فى كفاءة وخبرة المؤسسة العريقة التى يمثلها .

ويبقى السؤال : من الذى سوف يتحمل الغرامة الكبيرة المستحقة للشركة الراعية ، جراء إزالة الإعلانات والشعارات من الموقع الأكثر أهمية على الإطلاق فى مراسم تسليم كأس البطولة ؟! والإجابة هى بالتأكيد اتحاد الكرة الذى سمح بهذا التجاوز غير المقبول ، ولم يهتم بتحديد المواقع التى يسمح فيها بوضع الإعلانات ومساحتها ، بما لا يخل بهيبة وقيمة البطولة الأعرق محلياً وعربياً وإفريقياً.

وبعيداً عن المراسم والشكليات ، نقول إن القدر كتب نهاية سعيدة لموسم كروى محلى طويل ومرهق ، عندما أهدى الزمالك بطولة الكأس بعد فوز الأهلى بالدورى ، لكن ذلك لا يمكن أن يصرفنا عن حقيقة أن الكبيرين تقاسما أيضاً هذا الموسم قدراً لا بأس به من سوء الإدارة ، بسبب تدخلات مجلسى إدارتهما الفجة فى الشأن الفنى - دون رصيد يذكر من الخبرة - ولذلك استحق الزمالك أن يخسر الدورى كما استحق الأهلى أن يخسر الكأس !

*نقلاً عن الأهرام المصرية