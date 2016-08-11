نيمار والشارة المسروقة!

حتى ما قبل أن يتحدث نجم الكرة البرازيلية سابقا والمدرب الحالي زيكو، عن عدم استحقاق نيمار دا سيلفا، شارة القيادة لمنتخب السامبا، لا وجود ما يستحق من مؤشرات واضحة وصريحة في عكس قناعات زيكو، سوى أنها واحدة من حالات فوضى كثيرة تعيش عليها كرة القدم البرازيلية، وصورة من صور لا تكاد تنتهي فصول مرحلتها الأولى حتى تظهر وتتجلى الثانية تباعا، فالجميع في نفس الدائرة والمسار، لا شيء يمكن أن يتغير، طالما أن الإدارة الفاشلة كانت هي الأساس، واستمر الخلف في التقصي ومتابعة عمياء لخطوات وأثر السلف.!

إن ما رافق نيمار في علاقته مع كرة القدم البرازيلية على مستوى الحقائق والوقائع والتفاصيل، وتحديدا في مونديال البرازيل، لا يمكن أن يأتي بسواه، ومن غير المعقول أن يتوقع العشاق لكرة السامبا، فصولا مختلفة من لاعب «موهوب» لا يملك أي من مؤشرات وصفات القائد، أكثر مما ظهر وتجلى في مونديال 2014، إن كان على مستوى عدم قدرته على اضافة الجديد، أو تلك العلاقة المشبوهة مع الاصابة، التي تحولت في أيام معدودة الى قدرات وامكانات أكبر عاد من خلالها لتقديم مستويات، وكأن تلك المشاهد السوداوية وما ذكر عن احتمالية نهاية مشواره الكروي، وكأنها لم تكن من الأساس.!

ربما يستغرب البعض الاختلاف بين ما يكون عليه حال نيمار مع منتخبات السامبا، وبين صورة مختلفة كليا عندما يلعب مع ناديه الأسباني برشلونة، وفي ذلك الاتجاه حقيقة لا بد وأن تقال، مفادها ولبها هي المنافسة التي يعيش عليها المهاجم البرازيلي مع الارجنتيني ميسي، وكيف أنه يكون مطالبا بتقديم صورة أفضل والتأكيد على أن أدواره لا يمكن أن تقتصر على متابعة النجم الارجنتيني وملاحقته ما بعد أن يقوم بالاستعراض وتسجيل الأهداف.!

مشكلة نيمار مع البرازيل أنه جاء في حقبة فقيرة جدا من النجوم، الى جانب مشاركة واضحة من مدربين، ليست مرحلتهم أن يكونوا كذلك، وبالتالي أراد بحكم شخصيته، غير المنضبطة أن يرسخ لمفهومه، ويستفيد مما يتابعه من لامبالاة وفساد حتى ما قبل الفوضى الادارية، وليس نيمار من يذهب الى استغلال مثل تلك الصور، ويسترسل في الزيادة منها، فالصور تتكرر حتى في ملاعبنا العربية، حيث الفوضى الادارية أكثر ادمانا وتمرسا، فتجد العديد من اللاعبين ممن لا يمتلكون صفات القيادة يسعون للركوب فوق الآخرين، مستغلين مواهب يتمتعون بها، وايضا افتقار المرحلة لمن يمكن أن يؤثر على نجوميتهم وأضوائهم.!

ان اختيار بعض المدربين نيمار قائدا لمنتخب السامبا، ان كان مع المنتخب الأول، أو حتى ما يظهر حاليا مع الفريق الأولمبي، ليس أكثر من مؤشر يرد من المؤسسات البرازيلية، ويؤكد لقناعات وترسبات سابقة، أن نيمار وحمله لشارة القيادة التي لا يعرف عنها شيئا، ليس أكثر من كرة برازيلية تطفو على بركان هائج تتقاذفها حمم من الفساد وسوء الإدارة.!

*نقلاً عن الأيام البحرينية