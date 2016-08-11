هل يستحق بوغبا هذه القيمة المجنونة؟!

عاد بول بوغبا أخيرا لفريقه السابق مانشستر يونايتد قادما من جوفنتوس، إنه الخبر الذي بلغ مسامعنا منذ مدة طويلة، وبعدما انتظرنا كل هذه المدة للتأكد من حسم الصفقة، سننتظر الآن ونرى ما الذي سيقدمه وكيف سيلعب الدولي الفرنسي...



الطريقة التي أريده أن يلعب بها أو لنقل المركز المفضل الذي أود أن يوظف فيه هو منصب متقدم، فخلال كأس الأمم الأوروبية الأخيرة "أورو 2016" تم الزج به في العمق، هو كلما كانت الكرة أمامه يحسن التعامل معها بامتياز، لكن لطالما أنت تركض خلفه فإنه ينسى كيف يتحول ليدافع، ببساطة، هو يكون أكثر فعالية عندما يكون في الأمام، إنه يتمتع بطبقات من المهارة وقادر حتى على تسجيل الأهداف.

أعتقد بأنه سيساعد مانشستر يونايتد في هذا المنصب، من وجهة نظري، لن يكون جيدا إن اكتفى جوزي مورينيو بتوظيفه كوسط ميدان فقط، على كل، أشعر بإثارة كبيرة لرؤيته يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

المشكل الوحيد الذي يطفو على السطح حاليا هي المبالغ المجنونة التي تدفع من أجل حسم الصفقات في سوق الانتقالات، لا أعلم إن كان هؤلاء اللاعبون يستحقون هذه القيم الكبيرة، لكن إذا قارناها بحقب سابقة وأجيال ماضية، سنقول: "واو هذا جنون" وفعلا إنها مبالغ مجنونة.

لكن هذا أصبح واقعا، وأنت مطالب الآن بدفع هذه القيمة لتحصل على لاعبين مثل بول بوغبا، والخيار هو لك في النهاية، عليك أن تنفق وتنفق كي تظفر بخدمات هؤلاء.



*نقلاً عن الهداف الجزائرية

