الأندية الرياضية.. اركب وحمل!

يبدو أن معظم رؤساء الأندية الرياضية في بلادنا يطبقون عند اعتلائهم منصب رئاسة مجالس تلك الأندية القاعدة الشعبية القائلة: ارْكَبْ وحَمِّلْ قبل أن تنزل!.

ولأن لهذه العبارة عدة معان يحمل كل منها على السياق الذي وردت فيه، فإن ما يهم منها أو أن المقصود بها بالنسبة للأحوال المالية للأندية الرياضية هو أنه كلما جاء رئيس مجلس إدارة لنادٍ من النوادي، لا سيما الأندية الكبرى، فإن هدفه الأول يكون بعد اعتلاء المنصب هو أن يتمسك به ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وكسب ما يصاحبه من أضواء إعلامية ومكانة اجتماعية، مسخراً كل قدراته ومواهبه من أجل تحقيق هذه الأهداف؛ فإذا كان توقيع عقود مع لاعبين أجانب أو محليين وبعشرات الملايين يمكن أن يمنحه الدوِّي الإعلامي المنشود فإنه يوقع تلك العقود دون روية أو دراسة موضوعية للوسائل والسبل التي سوف يتم من خلالها تسديد تلك المبالغ الباهظة المستحقة على النادي مقابل عقد كل لاعب أجنبي أو محلي، كما أن البذخ في المصاريف العامة للنادي وما يقدم من مكافآت وامتيازات وما تغطى به المعسكرات الخارجية من مبالغ كبيرة.. كل ذلك سوف يضاف ويُحمل ديوناً على النادي الذي يكون الرئيس الجديد قد ورث ديوناً مثلها أو أعلى منها من الرئيس السابق الذي يكون هو الآخر قد ورثها ممن قبله من رؤساء، والقاسم المشترك بينهم جميعاً أن كل واحد منهم هو أن يتولى الرئاسة ويفعل في النادي ما يشاء ويركب، فيحمل النادي المزيد من الديون غير المدروسة ثم ينزل من كرسيه العاجي تاركا ناديه غارقا في الديون حتى بلغت مجموع ديون الأندية أكثر من مليار ريال ثلثها، وحسب ما نشر في جميع الصحف، يتحملها نادى الإتحاد الموقر!.

ويعود سبب توسع تطبيق قاعدة «اِرْكَبْ وحَمَّلْ قبل أن تنزل»، إلى عدم وجود محاسبة أو متابعة أو تدقيق للأوضاع المالية في الأندية الرياضية، فهم غَانمون للأضواء ما داموا على الكراسي رؤساء، غير غارمين أو مسؤولين عن تبعات أعمالهم وتحميلهم لأنديتهم من ديون كبيرة أو تكاليف باهظة أو عقود معلقة طالما عرقلت مسيرة ناديهم من بعدهم وجعلتها أسير ما تحمله من تبعات سوء تصرف مجالس الإدارات مالياً وإدارياً وفنياً، وأسوأ صور التصرف أخلاقاً ما يبنى منها على اختلاس الأموال عن طريق بيع اللاعبين البارزين أو شرائهم، وتكون للصفقات وجهان شيء فوق الطاولة وشيء تحتها، والغارم هو النادي الرياضي، فمتى سيتم تعديل هذا الحال المائل؟ّ!

*نقلا عن عكاظ السعودية