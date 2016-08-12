على الرغم من توتر العلاقة بين الاتحاد الأمريكي لكرة القدم ولاعباته في المنتخب الأولمبي المشارك حالياً في أولمبياد ريودي جانيرو، إلا أن هذا التوتر تُرك خارج المعلب عندما بدأت البطولة، وتأهلت لويد ورفيقاتها إلى الدور ربع النهائي بعد أن قاتلن وبذلن جهداً كبيراً في التحضير وفي المباريات.



على الرغم من تهديده بمقاطعة الأولمبياد بسبب الخلاف الكبير مع اتحاده حول الأجور والمكافآت، إلا أن المنتخب النسوي الأمريكي رمى هذه المشكلة خلف ظهره من أجل إسعاد جمهوره وتحقيق إنجاز جديد ورفع علم بلده عالياً.



هذا المنتخب الذي يقاتل الآن من أجل بلوغ منصة التتويج كان قد هدد بالإضراب إذا لم يرفع الاتحاد الأمريكي الأجور ومكافآت الفوز أسوة بمنتخب الرجال، وقد بلغت القضية المحاكم، وأولت وسائل الإعلام الأمريكية أهمية لهذا الصراع.



هناك مشاكل تؤثر في معنويات اللاعبين وتجعل أداءهم ضعيفاً إذا لم تجد من يضع لها الحلول المناسبة أو الاقتراحات المقبولة، لذا فإن التعامل مع هذه الحالات في حاجة إلى وعي من طرفي الصراع والقبول بالتنازلات المؤقتة من أجل المصلحة العامة، وهذا ما حدث في المشكلة الأمريكية.



بنات أمريكا يواجهن اليوم نواعم السويد في ربع النهائي، وهن يحملن على عاتقهن أحلام شعب تعوّد على عطائهن الثري وإنجازاتهن المتواصلة.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية