فينغر: أراهن على الشاب هولدينغ

عبر ارسين فينجر مدرب أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن ثقته في قدرة روب هولدينج الوافد الجديد على مساعدته على تجاوز المشكلات الدفاعية المتراكمة في النادي اللندني بعد أن تأكد غياب المصابين بير مرتساكر وجابرييل باوليستا لفترة طويلة.

وقال فينجر إن الألماني مرتساكر سيغيب عن الملاعب نحو أربعة أشهر بعد إصابته في الركبة في مباراة ودية أمام لانس في يوليو تموز الماضي بينما تتراوح فترة غياب البرازيلي جابرييل ما بين ستة وثمانية أسابيع بسبب إصابة في الكاحل.

ولن يكون المدافع الفرنسي لوران كوسيلني جاهزا للمشاركة في أولى مباريات الفريق في الموسم الجديد إذ أنه عاد للتدريبات خلال الأسبوع الجاري فقط بعد مشاركته في بطولة أوروبا.

وقال فينجر إن هولدينج (20 عاما) - القادم من بولتون واندرارز المنتمي لدوري القسم الثالث الإنجليزي - قد يكون ضمن التشكيلة الأساسية أمام ليفربول في مباراتهما الافتتاحية التي تقام بعد غد الأحد على ملعب وصيف بطل الموسم الماضي.

وقال فينجر للصحفيين "أمامي خيارات قليلة رأيناها خلال فترة الإعداد للموسم. هؤلاء ببساطة هم اللاعبون المتوفرون لدينا في الوقت الراهن وهم صغار في السن ولكن لديهم رغبة كبيرة في تقديم أداء جيد".

وقال إنه يرغب في التعاقد مع أحد المدافعين الكبار. وربطت وسائل إعلام بريطانية المدافع الألماني شكودران مصطفي بالانضمام إلى أرسنال.