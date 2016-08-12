ليون يبيع جزءاً من أسهمه لمستثمرين صينيين

أعلن نادي ليون الفرنسي الجمعة أن صندوق الاستثمار الصيني "اي دي جي" كابيتال بارتنرز سيحصل على حصة 20 بالمئة من أسهمه.

وأوضح ليون في بيان له أن الصندوق الصيني سيدفع مبلغا قدره 100 مليون يورو (112 مليون دولار) لشراء هذه الحصة، التي سيتم استخدامها لمساعدة النادي على تخفيض ديونه، وجزء منها نتج عن بناء الملعب الجديد.

وبموجب الاتفاق، فانه سيتم الترويج للعلامة التجارية لليون في السوق الصيني ومنها فتح مدارس لكرة القدم.

واعتبر رئيس ليون جان ميشال اولاس ان هذا التقارب مع الصندوق الاستثماري الصيني يعطي دفعة معنوية كبيرة لطموحات النادي الدولية.

ومن المتوقع ان تنجز هذه الصفقة اواخر شباط/فبراير المقبل، وفي حال عدم اتمامها، فانه يمكن لليون المطالبة بتعويض يصل الى 15 مليون يورو.