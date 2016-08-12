عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة

ليون يبيع جزءاً من أسهمه لمستثمرين صينيين

المصدر: ليون - فرانس برس
جزء من الأموال سيتم استخدامها لبناء ملعب جديد
رابط مختصر

أعلن نادي ليون الفرنسي الجمعة أن صندوق الاستثمار الصيني "اي دي جي" كابيتال بارتنرز سيحصل على حصة 20 بالمئة من أسهمه.

وأوضح ليون في بيان له أن الصندوق الصيني سيدفع مبلغا قدره 100 مليون يورو (112 مليون دولار) لشراء هذه الحصة، التي سيتم استخدامها لمساعدة النادي على تخفيض ديونه، وجزء منها نتج عن بناء الملعب الجديد.

وبموجب الاتفاق، فانه سيتم الترويج للعلامة التجارية لليون في السوق الصيني ومنها فتح مدارس لكرة القدم.

واعتبر رئيس ليون جان ميشال اولاس ان هذا التقارب مع الصندوق الاستثماري الصيني يعطي دفعة معنوية كبيرة لطموحات النادي الدولية.

ومن المتوقع ان تنجز هذه الصفقة اواخر شباط/فبراير المقبل، وفي حال عدم اتمامها، فانه يمكن لليون المطالبة بتعويض يصل الى 15 مليون يورو.

كلمات دالّة

#الصين, #ليون, #استثمار

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر