مدرب الاتفاق: لن نفرط في نقاط الأهلي

أكد مدرب الاتفاق التونسي جميل قاسم بأنه سيدخل مواجهة الأهلي في افتتاحية مباريات فريقه بدوري جميل للمحترفين بشعار نعم للفوز ولا للخسارة، موضحاً بأنه سيبحث عن نتيجة إيجابية يدشن بها مبارياته في الدوري.

وكشف قاسم في المؤتمر الصحفي الذي عقده في بنادي الاتفاق بأن النتيجة التي يبحث عنها هي الفوز بالمباراة أو عدم الخسارة، لافتاً إلى أن التعادل إن حدث فسيكون نتيجة إيجابية.

وتحدث قائلاً: "نحن سنواجه فريقاً كبيراً يدخل الدوري وهو يحمل لقب النسخة الماضية فضلاً عن بطولة السوبر التي حققها مؤخراً أمام الهلال إلى جانب ما يملكه من لاعبين مميزين ولذلك فإن المواجهة ستكون صعبة لكن بقدر تلك الصعوبة سيكون لاعبونا جاهزين لها".

وكشف مدرب الفريق أنهم عملوا طوال الفترة الماضية على الجانب النفسي بالإضافة إلى عملهم على الجانبين الفني والبدني لإدراكهم بأن عودة الفريق للدوري الممتاز بعد غياب عامين تحتاج إلى تعامل خاص.

وأضاف: "نحن نعلم بمواجهة الأهلي منذ نحو شهرين ولا أرى أن مواجهته ستكون مربكة نفسياً لنا ففريقنا جاهز من جميع النواحي، وقبل أي شيء فنحن فريق وهم فريق، وكلانا يلعب في ذات الدوري، ومثلما نحن نحترم الأهلي فأنا على قناعة بأن الأهلي يبادلنا ذات الرؤية".

ونفى جميل قاسم مسألة التفكير في اللعب بطريقة دفاعية صرفة كما يتصور البعض، مشدداً على أنه يلعب بطريقة عصرية وجل لاعبيه يملكون نزعة هجومية.

وقال: "الكرة العصرية لا تعتمد على اللعب الهجومي أو الدفاعي بل تقوم على التوازن في الناحيتين وقد شاهدنا الأهلي في مباراته في كأس السوبر يميل للدفاع بأغلب عناصر الفريق حين يتطلب الأمر منه واستطاع بدلك انتزاع اللقب، وهو ما يؤكد بأن الكرة الحديثة لا مكان فيها للتمترس الدفاعي دون النزعة الهجومية أو العكس".