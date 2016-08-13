الأهلي يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة الاتفاق

يستهل أهلي جدة حملة الدفاع عن لقبه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الاتفاق العائد مجدداً إلى دوري جميل السعودي للمحترفين، في حين يستضيف وصيفه الهلال نظيره الباطن في ختام المرحلة الأولى من المسابقة.

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام يبحث الأهلي عن مواصلة عروضه المميزة حينما يواجه الاتفاق بطل دوري الدرجة الأولى.

ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه البطولة الثالثة على التوالي بتتويجه بلقب كأس السوبر بفوزه على الهلال بركلات الترجيح الاثنين الماضي في العاصمة الانجليزية لندن.

ويأمل البرتغالي غوميز مدرب الأهلي عن إكمال مسيرة سلفه السويسري جروس الذي نجح بإعادة الفريق إلى التتويج بلقب الدوري من جديد بعد غياب استمر لأكثر من 32 عاماً.

ومن المتوقع أن يعتمد غوميز على نفس الأسماء التي شاركت في مباراة السوبر مع تغيير وحيد بدخول حسين المقهوي بديلاً لعلي عواجي الذي شارك لأول مرة مع الفريق بعد انتقاله من الوحدة.

وفي المقابل يبحث الاتفاق عن بدايةٍ قوية أمام حامل اللقب بعد عودته مجدداً إلى دوري جميل السعودي الذي غاب عنه في الموسمين الماضيين بهبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.

وأكمل الاتفاق استعداده لدوري جميل بعدما أقام معسكراً إعدادياً في النمسا لمدة 22 يوماً بقيادة مدربه التونسي جميل بلقاسم وخاض من خلاله أربع مباريات ودية إذ تعادل في مباراتين أمم فريقي دوروغي وسوبورن المجريين بذات النتيجة 1-1 وخسر أمام آنجي الروسي 2-1 وفاز في آخر مبارياته أمام فيصري سبور التركي 2-1.

وغيرت إدارة الاتفاق شكل الفريق بعدما تعاقدت مع أكثر من لاعب محلي "جمعان الدوسري ومحمد الصيعري ومحمد الكويكبي وسلمان هزازي"، وأغلقت ملف اللاعبين الأجانب بالتعاقد مع الرباعي الجزائري خليلي سفيان والبرازيلي ليناردو ألفيس والغيني أبوبكر فوفانا والبوركيني محمد كوفي.

وعلى ستاد الملك فهد الدولي يسعى الهلال إلى استعادة توازنه وتحقيق بداية قوية حينما يستضيف الباطن.

وفشل الهلال في المحافظة على لقبه بعد خسارته من أمام الأهلي في كأس السوبر بركلات الترجيح يوم الاثنين الماضي في العاصمة الانجليزية لندن.

ومن المتوقع أن يدخل الاوروغوياني ماتوساس مدرب الهلال بذات التشكيلة التي خاضت لقاء السوبر في حال لم تصل شهادة الثنائي البرازيلي تياغو ألفيس والاوروغوياني نيكولاس ميليسي‬ في حين سيكونون حاضرين بالتشكيلة الأساسية إذا ما اكتمل تسجيلهم.

وعلى الطرف الآخر ستكون مهمة الباطن صعبة للغاية كونه يشارك في الدوري لأول مرة بعد قرار لجنة الانضباط السعودية بتهبيط فريق المجزل بطل الدوري الدرجة الأولى الى الثانية قبل أسبوعين.

وتسابق ادارة الباطن الزمن لتجهيز الفريق لخوض دوري جميل لأول مرة في تاريخه إلا أن الفريق سيلعب أمام الهلال بدون لاعبين أجانب بعد رفض لجنة المسابقات تأجيل المرحلتين الأولى والثانية للفريق.

