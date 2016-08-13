سقوط ليستر وغوارديولا يحقق انتصاره الأول مع السيتي

تعثر ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في مباراته الافتتاحية للموسم الجديد وخسر 2-1 على أرض هال سيتي بينما فاز مانشستر سيتي على ضيفه سندرلاند 2-1 في أول مباراة رسمية تحت قيادة مدربه الجديد بيب جوارديولا اليوم السبت.



وتعادل إيفرتون مع ضيفه توتنهام هوتسبير 1-1.



وأهدى بادي مكنير مدافع سندرلاند الفوز لسيتي عندما أسكن الكرة في شباك فريقه بالخطأ قبل النهاية بثلاث دقائق.



وكان مكنير - الذي يخوض مباراته الأولى مع سندرلاند - تحت ضغط من المهاجم كليشي ايهيناتشو عندما حول الكرة برأسه في شباك زميله الحارس فيتو مانوني.



وتقدم الأرجنتيني سيرجو اجويرو لأصحاب الأرض من ركلة جزاء بعد أربع دقائق من البداية قبل أن يتعادل جيرمين ديفو لسندرلاند بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.



وتقدم اداما ديوماندي لهال سيتي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عندما تابع كرة داخل منطقة جزاء ليستر بركلة خلفية مزدوجة داخل شباك الدنمركي كاسبر شمايكل.



وتعادل الدولي الجزائري رياض محرز -أفضل لاعب في الدوري في الموسم الماضي- للضيوف بعد بداية الشوط الثاني بدقيقتين من ركلة جزاء بعد عرقلة توم هودلستون لديماراي جراي داخل المنطقة.



وحسم روبرت سنودجراس الفوز لهال الوافد الجديد للدوري الممتاز بهدف في الدقيقة 57 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.



وسجل الأرجنتيني إيريك لاميلا ضربة رأس رائعة ليقتنص لفريقه توتنهام هوتسبير التعادل 1-1 مع مضيفه إيفرتون في اول مباراة للمدرب الهولندي رونالد كومان مع أصحاب الارض.



وسجل روس باركلي هدف التقدم لإيفرتون بعد خمس دقائق من ركلة حرة سكنت الزاوية البعيدة للحارس هوجو لوريس.



وغادر لوريس الملعب في الدقيقة 36 بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية.



وأحرز المهاجم الفنزويلي سالومون روندون هدفا ليقود فريقه وست بروميتش البيون للفوز 1-صفر على مضيفه كريستال بالاس.



وحول روندون تمريرة عرضية من ركلة حرة للبديل جيمس مكلين في الشباك برأسه في الدقيقة 74.



وتعادل السويسري شيردان شاكيري لفريقه ستوك سيتي 1-1 مع ميدلسبره الوافد الجديد للدوري الممتاز من ركلة حرة في الشوط الثاني بعدما تقدم الاسباني الفارو نيجريدو لصاحب الأرض بعد 11 دقيقة.



ولم يكن الجناح المصري رمضان صبحي المنتقل حديثا لستوك ضمن التشكيلة الأساسية أو البدلاء في مباراة اليوم.



وأحرز ناثان ريدموند هدفا في ظهوره الأول مع ساوثامبتون ليتعادل لفريقه 1-1 مع واتفورد اليوم.



ووضع لاعب الوسط الفرنسي ايتيين كابو واتفورد في المقدمة في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل ريدموند في الدقيقة 58.



ولعب واتفورد بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه بن واطسون في الدقيقة 76.



وفاز سوانزي سيتي على مضيفه بيرنلي الصاعد حديثا 1-صفر بفضل هدف متأخر من ليروي فير.



وسدد دين مارني لاعب وسط بيرنلي ضربة رأس مرت فوق العارضة في الشوط الثاني كما اختبر البديل جيلفي سيجوردسون لاعب وسط سوانزي حارس بيرنلي توم هيتون بركلة حرة قوية.



وحسم فير الانتصار قبل ثماني دقائق من النهاية من مسافة قريبة.



وقال كلاوديو رانييري مدرب ليستر لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية "لعب المنافس بشكل أفضل. حاولنا تقديم أفضل ما لدينا وظهرنا بشكل رائع لكن على الصعيد الفردي وليس الجماعي."



وبدأ هال - الذي صعد إلى الدوري الممتاز عبر مواجهة فاصلة الموسم الماضي - الموسم الجديد كأحد المرشحين للهبوط ودون مدرب دائم بعد استقالة مدربه ستيف بروس الشهر الماضي.



وتقدم هال رغم أن الهدف جاء على عكس سير اللعب في الدقيقة

الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول عندما قفز ديوماندي جنبا إلى جنب مع زميله ابل هرنانديز لمتابعة تصدي كاسبر لضربة رأس من كيرتس ديفيز.



وأضاف رانييري "حاولنا الفوز لكن التوفيق لا يحالفك في بعض الاحيان. ارتكبنا بعض الأخطاء ويجب علينا التفكير في أسباب ذلك."



وخسر ليستر ثلاث مباريات فقط في الموسم الماضي لكنه خسر اليوم أمام هال الذي كان أمامه 13 لاعبا لائقا فقط لخوض المباراة.



وقال سنودجراس صاحب هدف الفوز "ليستر يدرك جماعية الأداء والعقلية والشخصية التي أظهرناها (الموسم الماضي). وأعتقد أن هذا ما جعلنا نفوز في النهاية."



وقال مايك فيلان المدرب المؤقت لهال "من الرائع رؤية اللاعبين يؤدون بجماعية وحققنا نتيجة لم تشكل مفاجأة لكثير من الناس."



