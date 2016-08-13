الكويتي الرشيدي يحرز برونزية أطباق الإسكيت بالأولمبياد

فاز عبدالله الرشيدي ببرونزية أطباق الإسكيت في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في ريو دي جنيرو، السبت، في ثاني ميدالية لرماة من الكويت تحت العلم الأولمبي.

وتفوق الرشيدي الذي حقق 16 نقطة على الرامي الأوكراني ميكولا ميلتشيف الذي سجل 14 نقطة.

ونال الايطالي جابرييلي روسيتي الذهبية بعدما تفوق على السويدي ماركوس سفينسون في النهائي 16-15.

وكان الرامي الكويتي فهيد الديحاني أحرز الأربعاء الماضي ذهبية أطباق الحفرة المزدوجة.

ولا تشارك الكويت في دورة ريو لإيقافها بقرار من اللجنة الأولمبية الدولية بسبب الجدل الذي ثار بين الطرفين بشأن قانون جديد للرياضة تقول اللجنة الاولمبية إنه سيضعف استقلالية الهيئات الرياضية في البلاد.

وهي سادس ميدالية للرياضيين العرب في ريو بعد برونزية الإماراتي سيرجيو توما في وزن 81 كيلوغراما لمنافسات الجودو وبرونزية الرباعة المصرية سارة سمير في وزن 69 كيلوغراما في رفع الأثقال وبرونزية التونسية إيناس بوبكري في فردي السيدات لسلاح الشيش.

كما فاز المصري محمد إيهاب ببرونزية منافسات وزن 77 كيلوغراما لرفع الأثقال.