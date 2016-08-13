النصر يكتسح شباك الفتح بأربعة أهداف

كشر النصر عن أنيابه مبكراً بعدما اكتسح الفتح 4-1 في افتتاح مشوارهما بدوري جميل السعودي للمحترفين على استاد الملك فهد الدولي، في حين حقق الوحدة انتصاراً ثميناً على ضيفه التعاون 3-2.

وشهدت المباراة أفضلية للنصر الذي ظهر بمستوى مميز ولاحت أولى الفرص له مبكراً للاعبه الكرواتي إيفان تومتشاك الذي أهدر هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة من مواطنه توماسوف أمام المرمى ليسدد الكرة وتذهب خارج الخشبات الثلاث.

وواصل النصر هجومه وكاد مهاجمه محمد السهلاوي يفتتح التسجيل بعد تلقيه تمريرة ذكية من زميله خالد الغامدي ليسدد الكرة وتصطدم بزميله الكرواتي توماسوف.

وسنحت فرصة جديدة لمدافعه عمر هوساوي الذي اندفع نحو مرمى الفتح وتلقى تمريرة من الكرواتي ايفان وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس عبدالله العويشير الذي تصدى لها.

وعند الدقيقة 33 ترجم النصر أفضليته بعدما نجح لاعبه ربيع سفياني بافتتاح التسجيل، بعدما حول عرضية الكرواتي ايفان برأسه في شباك الحارس عبدالله العويشير.

وعند الدقيقة 41 تمكن النصر من تسجيل الهدف الثاني بعدما حول الكرواتي ايفان عرضية زميله حسين عبدالغني بقدمه لتصطدم برأس لاعب الفتح محمد ابوسبعان وتدخل الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول أهدر الكرواتي توماسوف هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله حسين عبدالغني ليسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه ونجح مدافعه عمر هوساوي بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 61 بعدما حول عرضية الكرواتي ايفان بقدمه في شباك الفتح.

وانخفض أداء النصر وبدأ الفتح بترتيب أوراقه والبحث عن هدف تقليص الفارق وانتظر حتى الدقيقة 80 والتي شهدت تسجيله هدفه الوحيد عن طريق مهاجمه البرازيلي ناثان جونيور الذي حول عرضية زميهل توفيق بوحيمد برأسه في شاك الحارس عبدالله العنزي.

ورد النصر سريعاً على هدف الفتح ونجح بتسجيل الهدف الرابع عن طريق لاعبه البديل شايع شراحيلي الذي تلقى تمريرة من زميله حسن الراهب وراوغ مدافع الفتح علي البليهي ووضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة خطف النصر صدارة دوري جميل السعودي مؤقتاً بفارق الأهداف عن الفيصلي والاتحاد والوحدة.

وعلى استاد الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة قاد مدافع الوحدة يحيى المسلم فريقه الى تحقيق فوزه الأول بعد تسجيله لهدف الفوز في شباك التعاون في الوقت بدل الضائع في المباراة التي انتهت 3-2.

وتقدم التعاون أولاً عن طريق مهاجمه نايف موسى عند الدقيقة 29 الذي تلقى تمريرك من زميله ساري عمرو ووضع الكرة في الشباك.

ونجح الوحدة بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 39 عن طريق لاعبه الاوروغوياني ادولف ليما الذي سدد كرةً قوية داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وبعد مرور دقيقة من انطلاق الشوط الثاني تمكن مهاجم الوحدة البديل موسى مدخلي بتسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من زميله منصور النجار وسدد الكرة قوية في شباك الحارس فايز السبيعي.

وفي الدقيقة 90+2 نجح مهاجم التعاون منير الحمداوي بتسجيل هدف التعادل، قبل أن يتمكن مدافع الوحدة يحيى مسلم بتسجيل هدف الفوز بعد مرور دقيقتين من هدف التعاون.