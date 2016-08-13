الهلال: ميليسي اجتاز الفحوصات الطبية

أعلنت إدارة الهلال السعودي، عن اجتياز اللاعب الأرجنتيني نيوكولاس ميليسي الفحوصات الطبية، وبذلك تم التوقيع على العقد الجديد، الذي يمتد لمدة عامين.

وأعلن الحساب الأزرق عبر تويتر الخبر يوم السبت: "أتم مجلس إدارة النادي برئاسة الأمير نواف بن سعد إجراءات التوقيع مع نادي "بلازا كولونا الأوروغوياني"؛ لانتقال اللاعب الأوروغوياني "نيوكولاس ميليسي من مواليد (1992 م) إلى صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم لمدة عامين".

وأكمل البيان: "وذلك بعد أن اجتاز "ميليسي" الفحوص الطبية التي أجراها تحت إشراف ومتابعة شركة "بوبا العربية" شريك النادي في قطاع التأمين والرعاية الصحية".