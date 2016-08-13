الهلال يفلت من فخ الباطن بفوز صعب

حقق الهلال فوزاً صعباً على الباطن الصاعد حديثاً إلى دوري جميل السعودي للمحترفين بعدما تغلب عليه 2-صفر في افتتاح مشوارهما بالمسابقة في المباراة التي اختضنها استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وسجل هدفي الهلال ناصر الشمراني "74"، وياسر القحطاني "87".

بدأت المباراة بهجوم هلالي متوقع بحثاً عن هدف مبكر واصطدم بالتنظيم الدفاعي المميز لفريق الباطن الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء بقرار لجنة الانضباط التي أقرت هبوط المجزل، بسبب تلاعب في المباريات وصعوده كونه ثالث دوري الدرجة الأولى.

وانتظر الهلال حتى الدقيقة 19 والتي شهدت أول الهجمات الخطيرة حينما تلقى مهاجمه البرازيلي ليو بوناتيني تمريرة على قوس منطقة الجزاء من زميله محمد الشلهوب ليسدد الكرة قوية إلا أنها أصابت القائم الأيمن للحارس مزيد فريج.

وسنحت فرصة خطيرة للهلال عند الدقيقة 22 للاعبه سالم الدوسري الذي تلقى تمريرة من البرازيلي ليو وسدد الكرة قوية إلا أنها استقرت في أحضان حارس الباطن مزيد فريح.

وكان الهلال قريباً من التسجيل حينما تصدى قائده محمد الشلهوب لخطأ خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 42 وسدد الكرة قوية أبعدها الحارس مزيد فريح بصعوبة.

وكثف الهلال ضغطه في الدقائق الأخيرة ولجأ صانع ألعابه عبدالمجيد الرويلي إلى التسديد من خارج منطقة الجزاء وسدد كرةً قوية ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وفي الدقيقة 45 أهدر البرازيلي ليو هدفاً محققاً للهلال بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله سالم الدوسري إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.

وفي الوقت بدل الضائع نجح حارس الباطن مزيد فريح في المحافظة على شباكه بعد تصديه لرأسية لاعب الهلال سالم الدوسري الخطيرة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع مطلع الشوط الثاني دفع الأوروغوياني ماتوساس مدرب الهلال بأول تغييراته حينما أشرك المهاجم ناصر الشمراني بديلاً للبرازيلي ليو بوناتيني.

وكاد الهلال يفتتح التسجيل بعد مرور خمس دقائق من انطلاق الشوط الثاني حينما سدد لاعبه سالم الدوسري كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت العارضة.

وعند الدقيقة 56 كاد الباطن يفاجئ أصحاب الأرض بتسجيل هدف السبق حينما مرر لاعبه فيصل عيادة كرة من خلف المدافعين للمهاجم مشاري العنزي الذي واجه المرمى وسدد الكرة لتجد الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بصعوبة.

وانخفض أداء الهلال واستنجد مدربه ماتوساس بمهاجمه الخبير ياسر القحطاني حينما أشركه عند الدقيقة 70 بديلاً لمحمد الشلهوب.

وعند الدقيقة 74 أتى الفرج الهلالي بعدما نجح مهاجمه ناصر الشمراني بتسجيل هدف السبق بعدما أكمل تمريرة البريك المميزة بقدمه في شباك الباطن.

وعند الدقيقة 87 نجح مهاجم الهلال ياسر القحطاني بتسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من زميله خالد كعبي داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في الشباك.