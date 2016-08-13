ميداليتان لا تكفى!

الميداليتان البرونزيتان للرباعين سارة سمير ومحمد إيهاب حفظتا ماء وجه البعثة المصرية فى أوليمبياد ريودى جانيرو وسط تراجع رهيب من باقى أفراد البعثة حيث غابت أمس الميداليات عن مصر وسط التهام العديد من الدول المشاركة فى ريودى جانيرو بالبرازيل ببعض الميداليات ومازالت الولايات المتحدة الأمريكية فى صدارة ترتيب الدول برصيد 38 ميدالية متنوعة منها 11 ذهبية و12 فضية و10 برونزيات، بينما تلاحقها الصين فى الصدارة برصيد 30 ميدالية متنوعة بين 11 ذهبية و 8 فضيات و11 برونزية وجاءت اليابان فى المركز الثالث برصيد 22 ميدالية منها 8 ذهبيات وفضيتان و13 برونزية.

أما على الصعيد الإفريقى فمازالت جنوب إفريقيا فى صدارة ترتيب القارة السمراء برصيد 4 ميداليات منها 3 فضيات وبرونزية فيما جاءت مصر فى المركز الثانى والمركز 48 عالميا، وتلك الأرقام تعنى بأن البعثة حتى اليوم السادس من المنافسات لا تحقق ما خططت له بالرغم من الامكانيات المادية الكبيرة التى تم صرفها على اللاعبين، وكانت أسوأ النتائج هزيمة منتخب اليد أمام بولندا (25 ـ 33) حيث أخطأ فراعنة اليد دفاعا وهجوما على مدار الشوطين ليضع نفسه فى مأزق كبير قبل مواجهة البرازيل صاحبة الأرض.

واليوم ينطلق الدورى الإنجليزى حيث من المتوقع أن يكون الأكثر شراسة بوجود لاعبين كبار وكانت الصفقة والأغلى انتقال نجم منتخب فرنسا بوجبا إلى مانشستر يونايتد بمبلغ تجاوز الـ 100 مليون يورو بالإضافة إلى وجود مدربين كبار منهم على سبيل المثال جوارديولا وفينجر ومورينيو، ويظهر وسط تلك الكوكبة الكبيرة رمضان صبحى مع ستوك سيتى الذى يواجه اليوم ميدلسبرة فى حين يلعب غدا محمد الننى مع الإرسنال ضد ليفربول.

*نقلا عن الأهرام المصرية