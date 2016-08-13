ميرتساكر.. قائد أرسنال الجديد

أعلن نادي أرسنال وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت تعيين المدافع بير مرتساكر قائداً للفريق عقب رحيل ميكل ارتيتا.

وأشاد الفرنسي أرسين فينغر مدرب الفريق بالمدافع الألماني قائلا "بير شخص يحظى باحترام كبير في غرفة الملابس، وهو شخص محبوب وسقف طموحاته مرتفع كثيرا. وأعتقد أنه الشخص المناسب تماما لقيادة الفريق."

وساعد المدافع البالغ عمره 31 عاما - الذي انتقل إلى ارسنال في 2011 - الفريق في الفوز بلقب الكأس عامي 2014 و2015 لكنه سيغيب عن أول أربعة شهور هذا الموسم، بعد إصابته في ركبته في مباراة ودية في الشهر الماضي أمام لانس الفرنسي.

وسيبدأ أرسنال مسيرته في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، باستضافة ليفربول غدا الأحد.