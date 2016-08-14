حاضر رغم الغياب!

رغم غيابه عن بطولة درع اتحاد كرة القدم، فإن المدرب جمال أبو عابد كان حديث الكثير من أوساط اللعبة خلال الجولات الثلاث الأولى من البطولة!.

كان أبو عابد قريباً من الظهور في البطولة كمدير فني للفيصلي لكن الاستقالة التي تقدم بها قبل انطلاق البطولة بـ أيام معدودة جعلته يغيب عن المشهد وبنفس الوقت يظهر أيضاً، فكيف ولماذا؟.

يجمع النقاد على أن الفرق المشاركة بـ الدرع لم تبلغ المستويات الطموحة من الجاهزية الفني والبدنية، ذلك ان البطولة تعد تحضيرية وتمضي نحو تعزيز مسيرة الاعداد تأهباً لبطولتي الدوري والكأس، لكن يبدو الفيصلي الأكثر جاهزية على المستوى البدني، وهو ما كشفت عنه المباريات الثلاث الماضية.

وفق ما سبق، فإن الكثير من النقاد يرجعون ذلك السبب الى المدرب أبو عابد الذي قاد المحطة الاعدادية الأولى للفيصلي قبل أن يستقيل، ما دفع الى الاشادة بمستوى الصورة التي ظهر عليها الفريق -بدنياً- خصوصاً وأن تحركات لاعبيه تبدو الأبرز والأنشط خلال المباريات.

أعتقد أن المدرب ثائر جسام، الذي يتمتع بخبرات تدريبية مميزة، محظوظ بتسلمه القيادة الفنية لفريق قطع مسافات طيبة في مؤشرات الجاهزية البدنية وينتظر منه وجهازه الفني المعاون تعزيز تلك المؤشرات الى جانب وضع بصمته الخاصة على المستوى الفني، في الوقت الذي سترتفع معدلات الجهوزية لدى الفرق كافة خلال البطولة، وذلك هو الهدف الرئيس من اعادة إحياء -الدرع- .. والله الموفق.

*نقلاً عن الرأي الأردنية