نفق ريو وضوء طوكيو

قبل عامين وعند تزكية الأمير عبدالله بن مساعد برئاسة اللجنة الأولمبية وصفته بالجراح الماهر الذي يحمل في يده عدة ميكانيكي إذ كنت أرى بأنه لن يستطيع أن يمارس براعته في الجراحة من دون أدواتها الحقيقية، واعني العاملين في الاتحادات الرياضية من رؤساء وأعضاء ومسيري فرق، ومن خلال متابعة ورصد على مدى أعوام اتضح أن العمل من آليات إدارية وبرامج ومسابقات وموازنات كلها لا تعدو اجتهادات وتسيير أعمال لا تفضي لتحقيق آمال تعانق العالمية، بل أدت إلى حالة تخلف واضح عن الركب الخليجي والعربي إلا من إنجاز مفاجىء هنا وعابر هناك.

ما توقعته حدث فخلال العامين شاركت الرياضة السعودية في أهم استحقاقين على مستوى القارة والعالم، وهما "أسياد آنشون 2014" والذي خرجنا منه بالمركز الـ19 بسبع ميداليات؛ ثلاث منها ذهبية، ومثلها فضية، وواحدة برونزية، و"أولمبياد ريو 2016" الذي سنودعه بعد أيام كما دخلناه، وفي كليهما كان الفشل العنوان العريض.

الحضور المخيب للرياضة السعودية في "ريو دي جانيرو" لم يكن صادماً ولا حتى مفاجئاً بل كان متوقعاً، ليس للمراقبين للواقع الرياضي السعودي بل حتى لرئيس اللجنة الأولمبية الأمير عبدالله الذي استبق المشاركة بالتأكيد على أن هذا "الأولمبياد" لن يكون أفضل من سابقيه، وأن العمل لما بعده قائم وفق استراتيجية تتطلع اللجنة الأولمبية من خلالها للمنافسة التي تليق بما ينبغي أن تكون عليه الرياضة السعودية.

أدرك أن ثمة ورشة عمل مفتوحة في اللجنة الأولمبية من أجل المضي ببرنامج "ذهب 2022" وأن هناك حراكاً على مستوى القيادات العليا للسير بالبرنامج نحو النجاحات المتوخاة لكن الواقع الذي تعيشه الاتحادات حتى مع ترقبنا لتشكيل اتحادات جديدة لا يحرض على التفاؤل، إذ الخشية قائمة في ظل وجود ذات الأدوات أو رحيل بعضها ومجيء أخرى لا تشي هي الأخرى بما هو أفضل، ومسار عملية الانتخابات المنتظرة يعطي مؤشراً سلبياً في ظل الأسماء التي تتنافس على شغل مقاعد العضوية.

صحيح أن بيننا وبين "أسياد هانغو 2022" ستة أعوام لكن في ظل رفع سقف المنجز إلى نحو 100 ميدالية يعني أن إشارات النجاح يجب أن تكون حاضرة من بطولة إلى بطولة ومن دورة إلى أخرى ما يعني أن "أسياد جاكرتا 2018" و"أولمبياد طوكيو 2020" ينبغي أن يكونا محطتي حضور مشرف على أقل تقدير أو بالون اختبار لمسار الاستراتيجية المرسومة ليكونا بمثابة الضوء الذي يأخذ إلى نهاية النفق المظلم والمخيف.

*نقلاً عن الرياض السعودية