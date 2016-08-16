الإصابة تغيب قائد توتنهام 4 أسابيع

قال توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان الثلاثاء، إنه سيفتقد جهود حارسه وقائده هوجو لوريس لأربعة أسابيع بسبب الإصابة.



وأصيب الحارس الفرنسي في عضلات الفخذ الخلفية واستبدل بميشيل فورم في الدقيقة 35 خلال المباراة الأولى لتوتنهام في الدوري والتي تعادل خلالها 1-1 مع ايفرتون يوم السبت الماضي.



وذكر توتنهام في بيان نشره على موقعه على الانترنت: "بعد فحوص بالاشعة يمكننا تأكيد أن هوجو لوريس سيغيب عن اللعب لنحو أربعة أسابيع".



ومن المتوقع أن يغيب لوريس - الذي حمل شارة قيادة فرنسا في نهائيات بطولة أوروبا 2016 على أرضها - عن مواجهتي كريستال بالاس وليفربول بملعب توتنهام وأخرى أمام مضيفه ستوك سيتي في العاشر من شهر سبتمبر المقبل.



كما تحوم شكوك حول لحاقه بأول مباراة لتوتنهام بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم 13 أو 14 سبتمبر.