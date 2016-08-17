من الجولة الأولى

أبرز ما أضحكني وفي نفس الوقت أدهشني هو تصريح نائب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم حول آلية تحديد متصدر الدوري عندما قال (سنلجأ للحروف الأبجدية).

الغريب أن نائب رئيس لجنة المسابقات يحظى بثقة لا حدود لها من قبل اتحاد الكرة خصوصاً في الرحلات (الخارجية) ومن يتابعه يشعر بأنه هو رئيس اللجنة بل إنه في منصب عال في مجلس إدارة اتحاد الكرة.

هذا النائب يشرف على كل شيء يتعلق بدوري جميل والدرجة الأولى بل إنه بات الأشهر في اتحاد الكرة.

طالما أننا نتحدث عن لجان اتحاد الكرة على صعيد الجولة الأولى من دوري جميل فإنني ما زلت (ومعي كثيرون) نسأل متى يعلن اتحاد الكرة عن إجمالي المبالغ التي دخلت خزينة الاتحاد عبر لجنة الانضباط منذ بدء الدورة الحالية للمجلس؟ لجنة الانضباط تقوم بدور فعال في جني الأموال وكان لها حضور من أول جولة من جولات الدوري.

اللجنة الثالثة من لجان اتحاد الكرة التي تستحق التوقف في الجولة الأولى هي لجنة الحكام عبر (الحكم المساعد) في لقاء الهلال والباطن الذي لم توفق رايته في رصد تسلل واضح جاء منه هدف الهلال الأول.

مازال من غير المقبول أن ترفض لجنة الحكام إعلان عقوبات حكامها في وقت يصدر رسمياً (إشهار) عقوبة اللاعبين والمدربين والإداريين.

إشهار عقوبات الحكام يمثل خطوة من خطوات (تقليل) أخطاء الحكام لأن الحكام يخشون (إشهار) العقوبات ضدهم لأن هذا يسئ لهم وسط مجتمعاتهم الكبيرة والصغيرة.

أعلنوا عقوبات الحكام وسيكونوا أكثر دقة وحرصاً عند اتخاذ القرارات.

مازال رؤساء الأندية يجلسون على دكة البدلاء في ممارسة لا تحدث في أي دوري محترفين في العالم إلا في الملاعب السعودية.

أعلم أن اتحاد الكرة (قد) لا يستطيع اتخاذ مثل هذا القرار لاعتبارات لا تخفى على أحد.

أتمنى (ومثلما تدخلت في قضية تلاعب النتائج) أن تتدخل الهيئة العامة للرياضة وتمنع جلوس رؤساء الأندية على دكة البدلاء في أي مباراة تقام على ملعب (يتبع) للهيئة... نعلم أن كل الملاعب تابعة للهيئة.

هكذا يكون القرار صدر دون تدخل حكومي مباشر في عمل الاتحاد.

الجولة الأولى سجلت ملاحظة نادراً ما حدثت في المواسم الماضية وهي أن معظم أندية الدوري لم تستفد من محترفيها الأجانب.

غيابهم تباينت أسبابه... عدم الجاهزية البدنية... عدم وصول البطاقة وأخيراً المنع من التسجيل.

المنع من التسجيل اقتصر للأسف (في سابقة نادرة الحدوث) على نادي الشباب الذي اعتدنا أنه دوماً في مصاف الفرق التي يسمح لها بالتسجيل لأنه لم يسبق له أن عاني من المشاكل المالية.

الشبابيون يستعيدون صورة استقبال الرمز الشبابي الكبير للمدرب سامي الجابر قبل توقيع العقد ويأملون أن تساهم تلك الصورة في حل عاجل للمشاكل المالية الشبابية.

فريق الباطن كان حضوره الفني لافتاً في الجولة الأولى... رغم الفوارق الفنية والاستعداد وظروف مشاركته في دوري جميل فقد ظهر بصورة لافتة أمام الهلال.

الحضور الجماهيري كان متميزاً رغم حرارة الجو إلى جانب أننا مازلنا نعيش الإجازة المدرسية ما يعني أن غالبية الشباب (وهم من يحضرون للملاعب) قد يكونوا خارج الحدود.



*نقلا عن الرياضية السعودية