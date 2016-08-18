المنافس الإسرائيلى !

رفض المصارع إسلام الشهابى مصافحة منافسه الإسرائيلى فى دورة ريو ، تصرف خاطئ رياضياً ، أساء لصورة مصر الحضارية فى المحفل العالمى الكبير، لكن السؤال الذى يتعين طرحه الآن هو : بما أن مثل هذا الموقف يبقى دائماً مطروحاً كاحتمال فى أى لقاء بين لاعب أو فريق مصرى وأخر إسرائيلى فى البطولات الدولية ، فلماذا لم يتحسب له إداريو البعثة المصرية بحيث تكون هناك تعليمات واضحة ومحددة للاعبينا بمراعاة قواعد الروح الرياضية والأوليمبية ، فى مثل هذه الأحوال، خاصة أن سلوكاً خاطئاً هكذا يَصْب فى مصلحة الصهاينة فى المقام الأول !

< استقالة عبد العزيز عبد الشافى، رئيس قطاع الكرة بالأهلى ، قرار صائب من جانب « زيزو « بينما قبولها قرار خاطئ لمجلس الإدارة .. ورأيى أن الضجة حول نتائج الأهلى هذا الموسم مبالغ فيها ، فالأهلى فاز ببطولة الدورى وهى المسابقة المحلية الأهم والأثيرة لديه ، وخسر الكأس ، لابأس لأنه لا يغرد وحده فى وجود الكبير الآخر الزمالك ، وخرج من بطولة إفريقيا التى لم يفز بها الزمالك بعد !!

< مؤمن سليمان مدرب الزمالك الشاب نجح وأثبت جدارته فى المواجهات الصعبة محلياً وقارياً، مايدعم قضية المدرب الوطنى وجدارته بتولى المناصب الكروية الثلاثة الأهم فى المنتخب والأهلى والزمالك ، لكن للأسف فإن الشجاعة مازالت تنقص الإدارة فيها .. المهم أننا كسبنا مدرباً واعداً ونرجو أن يظل رقماً مهماً فى الجهاز الفنى الأبيض مع أى مدير فنى خواجة قادم .

< اعتداء عصابات الأولتراس على فريق الأهلى مؤشر آخر على استفحال ظاهرة البلطجة الجماهيرية التى تهدد مستقبل الكرة المصرية . ولابد من أن تتصدى الدولة بحسم لهذه التنظيمات الخارجة على القانون، والتى تسهم فى إفساد عقول الشباب وتجرهم لارتكاب الجرائم باسم الانتماء .. وكنت أتمنى أن أناشد أولياء أمور هؤلاء الصبية مراقبة أبنائهم ، لولا أن تذكرت أن المشكلة أصلاً فى الكبار فى البيت والمدرسة .. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

< المصالحة بين لاعبى الأهلى والزمالك قادمة لا محالة ، فهم إخوة وأصدقاء ، فقط فى الوقت المناسب وبعد أن تهدأ الخواطر . ورأيى أن يتم الاستغناء عن لاعبى الأهلى فى التجمع المقبل للمنتخب للقاءى غينيا وجنوب إفريقيا الوديين ، والوقت كفيل بالتئام الجروح والعودة فى التجمعات القادمة للقاءات الرسمية .