كوستا «البالوتيللي»!

طالما اعتقد دييجو كوستا مهاجم نادي تشيلسي الانجليزي بالمبررات التي يحاول توزيعها للإعلام، التي تقول إن تراجع مستواه كان بسبب حالة التربص التي يعاني فيها من الحكام والجمهور في الدوري الإنجليزي، فهو يكون قد سبق نهايته المتوقعه وبسنوات، ذلك أن الإحساس بالاستهداف والتعامل غير المتكافئ في مجتمع يتوجب أن يكون منسجمًا متناغمًا معه، لا بد وأن يلقي بتأثيراته النفسية، ويقود إلى حالة من الاستسلام لكل شيء، يمكن أن يقود ويفضي بسهولة إلى الفشل.!



وبما أنه المهاجم الأسباني ذو الأصول البرازيلية، اعتاد على بيئة ومجتمع آخر عن الأجواء الإنجليزية، مختلف حتى في بيئته الأسبانية، فمن التلقائي جدًا أن يشعر بالفارق الكبير، وفي كل شيء تمامًا، حتى وإن كان متمتعًا بكاريزما أخرى من القيادة والانضباط الذاتي، ليس كمثل ما يظهر عليه الآن كوستا، غير مرحب بأي توجيهات أخرى غير تلك التي اعتاد عليها، أن كان في مشواره بالبرتغال، وكذلك مع أتليتكو مدريد.!



أحيانًا كثيرة يطالب اللاعب الواقعي بضرورة التأقلم والانسجام مع البيئة والمجتمع، ليس في الملعب وفقط، بل وأيضًا من خلال تصرفات وسلوكيات يقوم بها خارجه، على أقل تقدير حتى تعينه على التناغم أكثر سرعة، ومن المهم جدًا أن يكون اللاعب مقتنعًا من الداخل، أنه انتقل من مؤسسة أقل انضباطًا، الى أخرى متقدمة في ذلك الاتجاه، حتى يتمكن من إقناع كامل أفكاره وأحاسيسه، بضرورة التقبل لكل ما يمكن أن يصدر من تلك البيئة ومجتمعها، وأن يكون على قدر متقدم من الواقعية، ليس مجرد تركيز على موهبة في كرة قدم، وعلاقة متقدمة في تسجيل الأهداف.!



إن ما يتحدث عنه كوستا، ويواصل توزيعه في أكثر من مناسبة، ليس أكثر من قراءات سابقة تحدثنا عنها في أكثر من حدث، مفادها عجزه عن تقديم أكثر مما قدمه في موسمه الأول مع النادي الانجليزي، ومع مورينيو تحديدا، وبعد الاشارة الى أن ما وجده من المدرب البرتغالي، لا يمكن أن يتابعه برفقة كونتي، فهنالك الفوارق والقناعات النفسية، أكثر اختلافًا لا يمكن أن تصل الى ما بلغه كوستا في موسمه الأول، ولا يمكن أن تصل به الى تلك النهاية السعيدة.!



ربما لم يقرأ كونتي كامل الدلالات والمؤشرات التي ظهر عليها كوستا في موسمه الثاني مثل ما كان قد قرأها عندما استبعد المهاجم ماريو بالوتيللي «شبيهه» عن المنتخب الايطالي، ومن الممكن أن يكون قد اعتقد بقدرته على التعديل والتغيير من سلوكيات اللاعب، وهو ما يكون الأقرب للواقع، إلا أن الأهم من هذا وذاك يظل أن اللاعب نفسه الذي لا يختلف عن عقلية المهاجم الايطالي، ليس أي طرف آخر، هو الذي يظهر عدم اعتراف ورغبة في التغيير.!

*نقلاً عن الأيام البحرينية