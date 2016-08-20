في داخلي بطل

بما أن أولمبياد ريودي جانيرو ما زال جارياً، وما زال هناك رياضيون متعطشون لمزيد من الذهب، وبلدان تعد غلتها من الميداليات وتعمل على زيادتها قبل أن تُطفئ الدورة أضواءها، لذا من الضروري أن نواصل البحث في أزمتنا وأن نبحث عن الحقائق والاحتمالات من أجل الوصول إلى أرضية صلبة تساعدنا على وضع مرتكزات قوية لمستقبل مشاركاتنا.

لو راجعنا الحياة المهنية للفائزين بالذهب، لوجدنا وراء كل منهم حكاية فيها بعض أسرار التفوق، ربما تختلف أسرار نجاح الرياضيين، لكن عاملاً مشتركاً يجمعهم، يكمن هذا العامل في طموحاتهم الشخصية الخاصة بتحقيق إنجاز تفخر به العائلة والمجتمع والوطن بأكمله.

لم تكن دروب هؤلاء مفروشة بالورود، منهم من واجه صعوبات وعانى ظروفاً قاسية قبل تحقيق أهدافه الأولمبية، فشخصية البطل لا تعرف الاستسلام ومعدنها الأصيل يظهر عندما تكبر التحديات.

على الرياضي الذي يريد أن يكون معلماً من معالم بلده وقامة يُشار إليها بالبنان أن يبني شخصية البطل في داخله، من خلال إصراره على تحقيق حلمه وحلم وطنه وشعبه، وأن يعمل بقوة من أجل الوصول إلى منصة المجد الرياضي.

الرياضي نفسه يتحمل مسؤولية كبيرة أيضاً في هذه الأزمة التي نتحدث عنها، وعليه أن يدرك مسؤولياته تجاه مجتمعه، وألا يتراجع عن تحقيق الهدف مهما كانت التحديات.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية