فترة التوقف.. يفرحون بها ثم يشتكون منها!!

بعد ان استعدت الأندية للموسم الجديد من خلال اقامة المعسكرات ومن ثم دخلت اجواء المنافسة بالدوري يأتي التوقف ليبعثر اوراق المدربين ويضعهم في حيرة.

لو كان هذا التوقف بعد عدد كبير من الجولات او مع نهاية الدور الأول من الدوري، من الممكن أن نقول انه سوف يخدم الأندية التي لا تسير بشكل جيد لترتيب اوراقها من جديد، وفرصة للمصابين للعودة لكن التوقف بعد جولتين شيء متعب جدا للأندية.

حاليا قد يكون (الاتحاد) هو الفريق الذي من الممكن ان يستفيد بشكل كبير من التوقف لكونه لم يقم معسكر اعداد خارجيا قبل الموسم ولوصول جهازه الفني متأخرا.

وباستثناء (الباطن) لظروف صعوده المتأخر لدوري جميل لا اعتقد ان التوقف سوف يضيف للأندية الشي الكثير، وربما يسبب لها الكثير من المشاكل في المرحلة القادمة لان فترة التوقف طويلة جدا.

الأندية للتو اتت من معسكراتها الخارجية والآن سوف نجد اغلبها سيعود للمعسكرات، وهو امر مكلف ماديا، اضافة الى ان اللاعبين بعد ان دخلوا اجواء المنافسة سيجدون انفسهم بعيدين عنها لفترة طويلة.

كثرة المعسكرات الطويلة تجلب الملل للاعبين وخاصة في فترات التوقف إلا اذا كانت هناك اهداف مهمة لها، لأن الفرق حاليا يفترض ان تكون جاهزة فنيا وبدنيا لمنافسات الموسم.

لن يكون لدى المدربين حلول كثيرة خلال فترة التوقف، فهم يحاولون ابقاء اللاعبين في نفس الجاهزية والعمل بشكل اكبر على تصحيح الأخطاء من خلال التدريبات والمباريات الودية لكنهم يعرفون ان الابتعاد عن المباريات الرسمية صعب جدا.

ايضا سيعاني اكثر مدربي الأندية التي يتواجد عدد كبير من لاعبيها بالمنتخب، فهؤلاء المدربون يفتقدون اهم عناصرهم وهذا الأمر لا يعطيهم الفرصة للعمل على الجانب التكتيكي والخططي.

صحيح هي فرصة لهم للوقوف على مستوى البدلاء، لكن هؤلاء المدربين يعرفون ان عند عودة الدوري بعد التوقف في المباريات الرسمية سيكون البدلاء ليس هم العناصر الأساسية.

لا يمكن ان يكون لديك دوري قوي ومميز بفترة توقف تمتد لما يقارب الشهر، فهذه المدة لا يمكن ان تراها في اي دوري محترف حقيقي على مستوى العالم مهما كانت الأسباب.

في كل الأحوال لا اتوقع انه سيكون هناك تغير كبير في اداء الأندية بعد التوقف للأفضل، فأعتقد سوف يستمر وضعها كما هو ان لم يكن البعض منها يعود بعد التوقف بمستوى اقل لأن سلبيات التوقف احيانا تكون اكثر من الإيجابيات.

أخيرا...

اغلب مسؤولي الأندية الآن سعيدون بفترة التوقف..

وبعد التوقف إن تعثر فريقهم سنجدهم يشتكون من فترة التوقف!!

*نقلاً عن اليوم السعودية