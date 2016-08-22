فينغر يكره سوق الانتقالات

ما الذي يفعله أرسنال في سوق الانتقالات؟ أنا لا أعرف الإجابة لأنني لا أعرف ما الذي يدور في رأس أرسين فينغر، ما يفعلونه -حسب ما يبدو- هو الانتظار والانتظار والانتظار...

أظن أنهم يريدون نهاية سوق الانتقالات ثم محاولة اللحاق بما تبقى من صفقات، هذا ما يحدث في كل موسم، عندما أنظر إلى فينغر يبدو لي وكأنه يكره سوق الانتقالات، أعتقد بأنه يرى نفسه فاشلا في هذه السوق ولا يريد أن يقحم نفسه في صراعات صعبة، أعترف بأنني كنت مؤيدا قويا لفلسفة المدرب الفرنسي منذ وصوله إلى لندن، ولكن الأمور تغيرت بشكل كبير جدا في السنوات الخمس الماضية، الأندية تصرف أموالا كثيرة واللاعبون أصبحوا يبحثون عمن يجيد التحدث معهم وإقناعهم بمشروعه، لحد الآن أرسنال لم يعد جذابا للاعبين، نحن ننتظر ما الذي سيحدث مع صفقتي موصطافي ولاكازيت، لو يتمكن فينغر من جلبهما قد تقل الضجة بعض الشيء، ولكن إن كان هذان اللاعبان بقيمة 80 مليون أورو، فلماذا لا يستطيع الفريق جلب اسم عالمي كبير كما تفعل بقية الأندية، أنظروا مثلا إلى مانشستر يونايتد، لقد كان يتبنى سياسة التكوين والشراء بأسعار غير كبيرة، ولكنه غيرها الآن، إنه ينفق ما يقارب ربع مليار أورو في كل مرة وينجح في جلب أبرز الأسماء على الساحة، أرسنال يحتاج لدفع جزء فقط من ذلك لإعادة اسمه.



*نقلاً عن الهداف الجزائرية

