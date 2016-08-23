أبطالنا في مدريد

ما زالت معظم أندية دوري الدرجة الأولى تقدم نفسها بشكل مميز للغاية خلال مباريات تصفيات كأس ولي العهد هذا الموسم والشيء الملفت للنظر أن هذا الأداء المبهر لم يكن محض الصدفة بل هو استمرار للمستوى الذي ظهرت به تلك الأندية خلال مباريات تصفيات كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي.

ولذا لن أبالغ عندما أقول أن الفوارق الفنية قد تلاشت بشكل كبير بين أنديتنا ككل والسبب في ذلك يعود إلى تقارب المستوى الفني للاعبين المحليين، ولعل هذا ظهر بوضوح يوم السبت الماضي حين تجاوز الاتفاق والباطن الصاعدين حديثا إلى دوري جميل النصر والشباب على التوالي، في المقابل الشيء الذي يدعو للدهشة هو عدم تفاعل أنديتنا المحترفة مع هذه المعطيات البديهية حيث ما زالت تركض وراء صفقات جلب لاعبي بعضها البعض بسبب النظرة القاصرة عند تقييم اللاعبين.

وهنا اقترح على أنديتنا ضرورة تشكيل لجنة فنية متخصصة مهمتها الرئيسة رصد ومتابعة اللاعبين المحليين في دوري الدرجة الأولى والثانية ودورات الأحياء، بدلا من الهدر المالي في صفقات تحمل سيناريوهات عشوائية حيث تتعاقد بعض أنديتنا بمبالغ خرافية مع لاعبين سابقين فيها تم الاستغناء عنهم مسبقا، وبعض الأندية تتعاقد مع لاعبين يعانوا من إصابات متكررة وبعضهم متوقف عن اللعب من فترة طويلة، وبعض الأندية تتعاقد مع لاعبين كبار في السن لعبوا في عدة أندية ولم يحالفهم النجاح سوى في الفترة الأخيرة.

ولعل أسامة هوساوي وعبدالله المعيوف وعبدالله شهيل وعدنان فلاته وسلمان المؤشر وعبدالفتاح عسيري وإسلام سراج وعبدالمجيد الرويلي وأحمد الفريدي وعبدالرحيم جيزاوي وكامل الموسى ومحمد شريفي وأحمد العوفي ونايف هزازي وعلي عواجي ويحيى المسلم ومختار فلاته هم أبرز نماذج صفقات أنديتنا المشار إليها أعلاه في الموسم الحالي والموسم الماضي، ولو لاحظنا هذه الأسماء بعضها مستهلك وبعضها يلعب منذ عدة سنوات بالتالي هل يعقل أنه لا يوجد مواهب محلية جديدة.

طبعا هذا الكلام غير صحيح المواهب ما زالت موجودة ولكنها تنتظر الفرصة فقط وبمناسبة الحديث عن الفرصة هنا أتمنى من أنديتنا المحترفة أن تكلف نفسها ولو قليلا وتتابع خلال الشهر القادم منافسات مباريات المرحلة النهائية لبطولة الأحياء على مستوى مناطق المملكة على كأس بي كولا ريال مدريد والتي ستقام مبارياتها في مدينة جدة علما أنه قد شارك في المرحلة التمهيدية لهذه البطولة أكثر من 640 فريقا.

كلمة أخيرة: نادي ريال مدريد سوف يحتضن الفريق البطل في بطولة الأحياء وأفضل لاعب وأفضل حارس والهداف وذلك إيمانا منه بضرورة دعم المواهب الشابة.. السؤال العريض متى تتعلم أنديتنا المحلية المحترفة ذلك؟؟

*نقلا عن اليوم السعودية