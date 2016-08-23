فالج لا تعالج

أكثر من عصفور أصابه منتخب البرازيل الأولمبي بحجر واحد عندما تغلب على نظيره الألماني بركلات الترجيح في نهائي مسابقة كرة القدم لألمبياد ريو دي جانيرو.. ولطالما أبكى استاد ماراكانا البرازيليين ولاسيما عندما خسر منتخبهم الأول أمام الأوروغواي 1 - 2 لتفوز الأخيرة بكأس العالم 1950، وعندما سقط سقوطاً مذلاً أمام ألمانيا 1 - 7 في نصف نهائي مونديال 2014.

الفوز بالذهبية الأولمبية على حساب الألمان بالذات كان مهماً، ولكن الأهم من كل ذلك أنه مكن البرازيل من انتزاع ذهبية أولمبية استعصت عليها طويلاً هي التي سقطت في نهائيات 1984 و1988 و2012 أمام فرنسا والاتحاد السوفييتي والمكسيك.. أما الأهم الأهم فهو أن الغلة من الذهبيات الأولمبية ارتفعت الى 6 (وربما 7 في حال فازت على إيطاليا في نهائي الكرة الطائرة للرجال) وهو رقم قياسي مقابل 5 ذهبيات انتزعتها في دورة أثينا 2004.

بات بمقدور البرازيليين أن يفاخروا لأن سجلهم لم يعد يخلو من لقب كبير (كأس العالم 5 مرات وكأس القارات 4 مرات وكوبا أميركا 8 مرات).. علقت الغصة في أحلاق الكثيرين منهم عندما تنطح مسؤولوهم لتنظيم الدورة الأولمبية المكلفة، هم الذين يمرون بظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية خانقة وكانوا يأملون بتسطير انتصارات كثيرة للتخفيف قدر الإمكان من المرارة.. لم يحصل شيء من ذلك الى أن جاءت ذهبية تساوي 11 ذهبية.. وحتى بيليه صرح بالحرف الواحد: انها خير ختام للدورة.

عربياً، ارتفعت صرختان في الدورة.. الرامي الذهبي الكويتي فهيد الديحاني، الذي شارك ضمن وفد الرياضيين الأولمبيين المستقلين لأن عضوية الكويت في الأسرة الأولمبية الدولية مجمدة، ناشد المسؤولين بالتخلي عن أنانيتهم واعتماد عبارة "نحن" بدل عبارة "أنا".. وعجيب فعلاً أن يحدث ما يحدث للحركة الرياضية الكويتية طالما أن الذي يرأس اتحاد اللجان الأولمبية (عددها 206) هو الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح.. من جانبه صرخ العداء الجزائري توفيق مخلوفي الذي انتزع فضيتي 800 و1500 م في الريو وذهبية 1500 م في لندن 2012 في وجه المسؤولين عن ألعاب القوى في بلده وحملهم مسؤولية الفشل في استعادة أمجاد الماضي.

بالتأكيد، الصرخة عارمة، ويمكن أن تخرج من حنجرة 99 % من الرياضيين العرب الذين شاركوا في الريو.. الغلة اقتصرت على 14 ميدالية هي ذهبيتان و4 فضيات و8 برونزيات مقابل 3 ذهبيات وفضيتين و7 برونزيات في دورة لندن.

أحمد أبوغوش صناعة أردنية ذهبية خالصة ونجم الريو في التايكواندو.. ذهبيته تثلج الصدر فعلاً.. ابن الـ20 عاماً فنان بكل معنى الكلمة وهو بكل بساطة أفضل رياضي عربي 2016.

ذهبية وفضية للعداءتين روث جيبيت ويونيس كيروا من البحرين، وفضيتان لمخلوفي وواحدة لنجم الوثب العالي القطري معتز برشم، و3 برونزيات لمصر في رفع الأثقال (محمد إيهاب وسارة محمد) والتايكواندو (هداية ملاك)، ومثلها لتونس في الشيش (إيناس بوبكري) والمصارعة (مروى العمري) والتايكواندو (أسامة الوسلاتي)، وواحدة للإماراتي سرجيو توما في الجودو، وواحدة للمغربي محمد ربيعي في الملاكمة.. وطبعاً صارت ألعاب القوى المغربية في خبر كان تماماً كتونس.

لا ضرورة للحسرة لأن الوضع سيبقى على حاله.. فالج لا تعالج.

*نقلا عن ستاد الدوحة القطرية