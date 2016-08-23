نيمار ألغى الأولمبياد

رغم أنها لعبة جماعية ورغم أن النتيجة حُسمت بركلات الترجيح، إلا أن النجم الممتع نيمار سحب الأضواء عن بقية الألعاب إلى كرة القدم في اليوم قبل الأخير من أولمبياد ريودي جانيرو، وصار وكأنه 11 لاعباً، بل كل شيء.

هذا هو سحر كرة القدم الذي يغوي الجميع عن بقية الرياضات، وهو ما حدث في أولمبياد البرازيل منبع الفن الكروي.

البرازيل حلت في المركز الـ 13 وحصدت 19 ميدالية سبع منها ذهبيات وست فضيات وست برونزيات، ولكن كرة القدم شغلتهم عن بقية الميداليات لاسيما بعد الإخفاقات المتتالية وأسوؤها في المونديال الأخير 2014 على أرضهم بعد أن تجرعوا علقم النكسة بسباعية ألمانية تاريخية لا تنسى، لذا تضاعفت قيمة الميدالية الذهبية في الأولمبياد أمام ألمانيا.

وبما أن العنوان عن نيمار، فقد كان هو العلامة الفارقة بالسلب والإيجاب، وتلقى من الشتائم والسخرية ما لا يطاق أول مباراتين إلى درجة مطالبة الإعلام بسحب شارة القيادة منه، لكنه اتكأ على كومة الشتائم وعزف السامبا حتى توجت البرازيل بالذهبية بقيادته مسجلاً هدف السبق من ركلة حرة، ومختتماً الركلات بالهدف الحاسم، فصار العريس الأكبر في الأولمبياد.

الدروس هنا كثيرة، وأهمها قيمة كرة القدم التي جعلت لهذا المحفل بصمة ذهبية تاريخية في جبين البرازيل مستعيدة كرامتها الكروية بعد «مرمطة» المونديال، وثانيها أن لاعباً واحداً يؤثر كثيراً في كتيبة كاملة، ومن ثَم لا ريب حين تفرد له المساحات.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية