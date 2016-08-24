الفشل المُخجِل فى الأوليمبياد..

لن نتقدَّم خطوة واحدة إلى الأمام فى علاج واقعنا الرياضى المنهار إلا بعد الاعتراف بأننا اقترفنا أخطاء كبيرة أدَّت إلى هذا الهزال فى نتائجنا فى أوليمبياد ريو، حتى بالمقارَنة بدول متواضعة الإمكانيات. خُذْ جامايكا كمِثال، فقد نجحت فى أن تحتلّ المركز 16 فى القائمة النهائية لجميع الدول، فى منافسات شرسة مع دول ذات تاريخ رياضى مجيد، بحصولها على 6 ميداليات ذهبية، و3 فضيات، وبرونزيتين. أما مصر، فقد جاءت بالمركز 75، بثلاث ميداليات برونزية فقط!

لنكتفِى بالإشارة إلى أن عدد سكان جامايكا لا يصل إلى 3 ملايين نسمة، فى حين أننا تجاوزنا 90 مليوناً. ومن المؤكد أن هناك عناصر إضافية تحسم أحوال الرياضة فى بلد ما، وقد سعت جامايكا بكل الجدية إلى أن تعزز واقعها التنافسى، أما فى مصر فكان هناك موقف آخر!

الحالات كثيرة، والأسئلة لا حصر لها، مثلاً: هل حقاً كان هناك أدنى أمل فى الفوز فى لعبات رقمية، تكاد نتائجها تكون معروفة قبل أن تبدأ بممثلين لمصر لم يقترب مستواهم قط من منافسيهم؟ وهل كان من الممكن، وفق العلم الرياضى، أن تفوز فتاة محجبة فى سباق عدو المسافات القصيرة حيث الفروق تُحسَب بأجزاء من الثانية؟

المتشددون فى أمور النقاب والإسدال والحجاب يعلمون أنها ليست مجرد أردية، وإنما هى قيود يقصدون بها أن يلجموا الجسد عمداً، فى حين أن أهم أهداف الرياضة أن تنجح فى تحرير الجسد لتنطلق إبداعاته وإعجازاته! وهما تصوران لا يلتقيان! بما يزيد من ضرورة أن نعرف منطق أصحاب القرار فى اختيار محجبات فى لعبات كان من المؤكد خسارتهن فيها.

مطلوب فتح ملف بعثتنا فى دورة ريو بكل الشفافية، لعدم ترك الشائعات تحدث المزيد من الإحباط للرأى العام. ومن القضايا المهمة التى يجب تناولها ما قيل عن تجنيب الأقباط من المشاركة، وعن المحاباة فى اختيار من يمثل مصر على حساب الأفضل، وعن زيادة أعداد الإداريين عن المعدل للمجاملة بالفسحة وبدلات السفر..إلخ

*نقلاً عن الأهرام المصرية