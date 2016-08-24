المستفيدون من فترة التوقف

¿ فترة التوقف الحالية الطويلة للدوري بسبب استعداد منتخبنا لمباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم القادمة ستكون الفترة الأبرز حيث ان الجولتين الماضيتين قد كشفت بشكل كبير للأندية ما لها وما عليها.

¿ الاتفاق والباطن حققا ثلاث نقاط مهمة لهما قبل التوقف وبعيدا عن التقييم الفني فان عملية كسب النقاط في بداية الدوري يعتبر الهدف الاول لكل الفرق صغيرها وكبيرها فالمستويات الفنية لن تظهر بشكل كبير منذ البداية.

¿ لن تجد فريقا يستخدم أسلوب الضغط المباشر طوال زمن مباراة واحدة وكذلك لن تجد فريقا يقدم مستوى كبيرا او عاليا طوال الموسم ويظل الفريق او الفرق التي سوف تتنافس او تحقق او تتقاسم بطولات الموسم هي الفرق التي تمتلك دفاعا قويا ومهاجما هدافا.

¿ من وجهة نظري الخاصة وليست ملزمة أعتقد بان بطل الدوري سيكون وفق القاعدة التي ذكرتها دفاع قوي ومهاجم هداف وهذه القاعدة لن تنطبق على جميع الفرق بالتاكيد وإذا فرضنا ان التنافس سيكون بين الأربعة الكبار فإننا نجد بان افضل الأربعة وفق القاعدة هو الأهلي.

¿ اذكر بان ذاك وفق الجولتين السابقتين وعلينا ان ننتظر حتى فترة التوقف وإغلاق فترة التسجيل الاولى، يأتي الهلال بعد الأهلي ويتساوى النصر والاتحاد ولكن علينا ان لا نغفل بان بعض الفرق التي تعاني من الضعف الدفاعي باستخدام أسلوب دفاع الفريق واللعب على الارتداد او كسب المباراة من ضربة ركنية او خطأ قريب من منطقة الجزاء.

¿ حصر الأربعة الكبار بتحقيق البطولات لا يعني التقليل من بقية الفرق ولكن هذا واقع وأمر طبيعي وفق المعطيات وكما اننا نستبعد ان يهبط احد الكبار فمن المقبول ان نستبعد ان يحقق لقب الدوري احد الفرق التي هي خارج الاربعة الكبار.

¿ صحيح ان العملية صعبة ولكنها ليست مستحيلة ان يحقق الدوري احد الفرق الاخرى ولكن ذلك لن يحدث هذا الموسم وربما الخمس مواسم القادمة والعلم عند الله ولكنها قراءة وفق معطيات وظروف نتوقعها.

¿ اعتقد بان التنافس على لقب الدوري سيكون محصورا بين الأهلي والهلال بشكل كبير فالنصر والاتحاد لا يملكون دفاعا قويا وليس بمقدورهما ان يلعبا بطريقة إغلاق الملعب واللعب على الهجوم المرتد فهما فريقان ضمن تصنيف الفرق الكبيرة وهذا ليس اسلوب متوافق مع الكبار.

¿ قد يسأل البعض بما انني اتفاقي هاهو الاتفاق يتفوق على النصر لماذا يستبعد من المنافسة على الدوري؟ بعيدا عن العاطفة تحميل الاتفاق ذلك ليس في صالح الفريق فالظروف التي حقق فيها الاتفاق إنجازاته مختلفة عما هي الان وأعتقد بان العمر الاداري الرياضي للإدارة الحالية يعتبر قصيرا وإذا كانت قد حققت إنجاز الصعود وتحقيق البقاء بدوري جميل في ثاني سنة لها هذا عمل طيب جدا.

¿ ليس الفشل ان يكون هدفك البقاء في ظل المعطيات الحالية ولكن الفشل ان لا تحقق البقاء وكذلك فان عدم تحقيق احد الكبار لقب الدوري وهو الهدف المرسوم لهم يعتبر فشلا فالقياس يختلف وفق الإمكانيات وليس الأمنيات والاهداف تختلف كذلك.

¿ ماذا لو دعم النصر والاتحاد في فترة التوقف بقلب دفاع اجنبي مميز في كل فريق؟ هنا سيكون الحديث عن صانع اللعب فالفرق التي تمتلك دفاعا قويا ومهاجما هدافا وصانع لعب سيكون هو بطل الدوري وإذا تساوى فان جودة اللاعبين بين الأربع فرق ستكون هي الفاصلة بين الجميع ومن يمتلك الحظ فقد امتلك الدوري.

¿ اما الهابطون فان القاعدة لهم تتمثل في ان الفرق التي تتصارع على الهبوط سيكون الهابط بنسبة كبيرة جدا هو ذلك الفريق الذي يخسر على ملعبه وعلينا ان نتذكر بان كسب نقاط مباراة واحدة قد تدفع بك الى مراكز متقدمة وخسارة نقاط مباراة واحدة قد يعيدك ثلاث او اربع مراكز للخلف.

¿ حديثي هنا عن دوري جميل وفق معطيات وان حدث امر خارج تلك المعطيات فلن يكون مفاجأة فعالم كرة القدم قابل للمفاجآت.

¿ الكل سيستفيد من فترة التوقف والمستفيد الأكبر هو فريق الشباب بعد ضربة الباطن كان الفريق قابل للضربات التالية.

*نقلاً عن اليوم السعودية