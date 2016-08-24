دوري خارج الملعب

تسارعت الأحداث مع انطلاق الجولتين الأولى والثانية لدوري جميل للمحترفين، فالكل مشغول في نفسه خارج المستطيل الأخضر من جميع الأندية المشاركة والإعلام والجمهور وبعض أعضاء الاتحاد السعودي الذين كان لهم دور كبير لما يحدث لبعض الأندية.

ـ الهلال بدأ الموسم الرياضي بعدم رضا إدارته عن تصريحات رئيس لجنة الحكام عمر المهنا وزاد الأمر سوءاً تغريدات عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عبداللطيف بخاري، التي بسببها سارع الاتحاد السعودي لكرة القدم بإصدار بيان يستغرب هذه التغريدات وإحالته لهذا الموضوع إلى الجهات المختصة في الاتحاد وكذلك قامت إدارة نادي الهلال بدراسة الأمر من الجهة القانونية تمهيداً لرفع شكوى من قبل الإدارة القانونية بالنادي.

ـ النصر من قبل بداية الدوري وهو مشغول بقضية اللاعب حسين عبدالغني والأحداث التي صاحبت مباراتهم مع شقيقهم نادي الاتحاد في دورة تبوك وتكرر ذلك بالخلاف الذي حصل خارج الملعب مع مدير ومدرب الفريق مع اللاعب نفسه بين شوطي مباراة أصفر العاصمة مع شقيقه نادي الاتفاق.

ـ يعاني نجم فريق النادي الأهلي اللاعب الخلوق عمر السومة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من إساءات وإشاعات تسيء لهذا اللاعب المتميز داخل الملعب وخارجه بالرغم من ذلك لم يتأثر الفريق ولا يزال يقدم مستويات فنية جيدة ولكن مثل هذه الأمور تشوش فكر اللاعب ولكن ما زالت الإدارة الأهلاوية واللاعب يتعاملان مع هذه الشائعات بعقلانية وبفكر جيد.

ـ نادي الاتحاد لا يزال يستقبل الكثير من الشكاوى الخارجية والداخلية التي لم تكن في الحسبان ولكن الرئيس الذهبي والمحنك أحمد مسعود قادر على التصدي لهذه الشكاوى بكل حكمة ودراية بفضل من الله ومن ثم وقوف بعض أعضاء شرف النادي المخلصين معه، ولهذا فإن العميد لا خوف عليه وهو يسير في الاتجاه الصحيح.

ـ نادي الشباب منذ ثلاثة مواسم رياضية سابقة وهو يعاني من قلة الموارد المالية ولهذا تراكمت الديون والرواتب بسبب التأخر في صرف المستحقات المالية (رواتب ومستحقات للاعبين والعاملين وعقود متأخرة والتزامات مالية للاعبين محترفين) إلى أن وصلت الشكاوى إلى المحاكم المحلية والجهات المختصة في الاتحاد الدولي لكرة القدم وهذا مما كان له الأثر السلبي على الفريق وتسبب في عدم تسجيل اللاعبين غير السعوديين خلال فترة التسجيل الصيفية وعدم مشاركتهم في الجولتين الأولى والثانية من دوري جميل.

ـ تصريحات المدرب سامي الجابر الرائعة خففت من حدة التوتر الجماهيري الذي حصل بسبب النتائج غير المرضية للفريق الشبابي في مباراتي القادسية والباطن وعدم مشاركة اللاعبين المحترفين غير السعوديين وكذلك تكفل الرمز الشبابي والرئيس الفخري للنادي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بتسديد جميع الديون والالتزامات المالية خلال فترة التوقف الحالية سيعيد الليث لوضعه الطبيعي بإذن الله.



نقاط رياضية

ـ خلال السنوات القادمة لا بد من الاهتمام بإدارة التسويق في الأندية لأن المرحلة القادمة ستكون أصعب من المرحلة الحالية ولحاجة الأندية الماسة للموارد المالية لأن أعضاء الشرف يحتاجون إلى من يقف معهم ويساعدهم على تجاوز المطبات والعقود والرواتب المرتفعة للاعبين المحترفين لحين تطبيق الخصخصة مستقبلاً.

ـ الإعلام الرياضي، خاصة القنوات الرياضية المتخصصة مطالبة بحسن اختيار الضيوف والمحللين الرياضيين وعدم الخروج عن النص والخوض في مسائل تثير عاطفة الجماهير وتسبب الإثارة والتعصب غير المستحب لأن الوضع حالياً محتقن من الجميع.

*نقلاً عن الرياضية السعودية